中國部分地方政府補貼科技業電費 最高5成

中美科技戰下，大陸力拚晶片自主。英國金融時報三日引述知情人士報導，大陸部分地方政府已加碼對字節跳動、阿里巴巴、騰訊等本土科技企業巨頭的電費補貼，電費減免最高可達五成，藉此扶持國產ＡＩ晶片產業發展，力圖與美國競爭。

知情人士透露，由於北京禁止大陸科技企業購買美國ＡＩ晶片龍頭輝達的產品，這些科企轉而使用華為和寒武紀等公司生產的國產半導體，卻因此面臨用電成本大幅攀升的困境，原因是其產品能源效率大多不如輝達。

在多家科技集團向主管機關反映上述問題後，大陸有關當局隨後推出新的補貼措施，包含甘肅、貴州、內蒙古等資料中心密集省分的地方政府，皆針對採用國產晶片的大型資料中心提供電費最高減半的優惠。知情人士說，使用輝達等外國廠商晶片的資料中心則無法取得補貼。

報導認為，此舉凸顯大陸正鼓勵自家科技公司擺脫對輝達的依賴，並促進國產半導體產業發展，期盼能在全球ＡＩ競賽中與美國抗衡。不過，字節跳動、阿里巴巴和騰訊未回應置評請求；上述地方政府及大陸國家發改委也未發表回應。

今年九月，大陸網信辦傳出指示多家大陸大型科技企業，停止採購輝達的ＡＩ晶片，並取消現有訂單，其中包括RTX Pro 6000D的測試和採購，被認為是以此降低對美國ＡＩ硬體的依賴，推動本土晶片自主化。

不過，過去大陸ＡＩ算力市場長期依賴輝達晶片。彭博七月報導，去年第四季大陸境內至少有卅九座資料中心專案獲批准，主要遍布在西部地區，且都計畫運用大量輝達晶片，進行包含大型語言模型的訓練。