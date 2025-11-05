環球晶第3季每股純益4.12元

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

環球晶（6488）昨（4）日公布第3季稅後純益19.7億元，季增逾一成，每股純益4.12元，為近四季來最佳，但單季毛利率跌破二成，降至18.4%，營業淨利率8.5%，皆下探掛牌以來單季最低；前三季獲利年減逾45%，每股純益10.68元。

針對第3季毛利率下滑，環球晶董事長徐秀蘭分析有三原因，首先是擴產的工廠處於試產與客戶認證階段，還在早期產能爬坡與製程優化階段，對營收貢獻仍少，但已認列相關費用與成本。

第二是美國德州新廠部分支出目前依照會計原則規定，都認列為銷貨成本，後續生產進度推進，將改計為費用。第三是能源成本，夏季電價上漲推高相關成本。

徐秀蘭強調，後續隨著產量增加、產能利用率提高及良率提升，毛利率表現將逐漸恢復。

環球晶第3季合併營收144.93億元，季減9.5％，年減8.7％；毛利率18.4％，季減7.4個百分點，年減11.6個百分點；稅後純益19.69億元，季增17.1％，年減33.3％，每股純益4.12元。前三季合併營收460.96億元，年減0.4％；稅後純益51.07億元，年減45.5％，每股純益10.68元。

毛利率 每股純益

