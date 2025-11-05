劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他認為，企業必須適應新的環境，要配合國家與地區的經濟成長，並與區域政府溝通，發展與當地公司密切合作的組織架構相當重要。

日經新聞與瑞士國際管理發展學院（IMD）共同主辦日經論壇第27屆世界經營者會議，主題為「發生緊急事態的領袖像─化危機為機會的力量」，劉揚偉應邀出席演講，釋出以上訊息。

日經新聞引述劉揚偉談話指出，配合環境變化，鴻海集團已把製造據點分散到印度、越南、墨西哥等地，目前中國大陸占整體據點的比率已下降到65%。

劉揚偉表示，「（鴻海）重視在地性、區域性，分散布局據點，並配置負責當地業務拓展，以及與當地政府溝通的『大使』」。

劉揚偉談到生成式AI，強調這與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。他把生成式AI分為兩類，一類是用於會議紀錄、翻譯、資料蒐集等「日常型生成AI」；另一類是能徹底改變既有模式的「改變遊戲規則的生成式AI」。