聽新聞
0:00 / 0:00
劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」
鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他認為，企業必須適應新的環境，要配合國家與地區的經濟成長，並與區域政府溝通，發展與當地公司密切合作的組織架構相當重要。
日經新聞與瑞士國際管理發展學院（IMD）共同主辦日經論壇第27屆世界經營者會議，主題為「發生緊急事態的領袖像─化危機為機會的力量」，劉揚偉應邀出席演講，釋出以上訊息。
日經新聞引述劉揚偉談話指出，配合環境變化，鴻海集團已把製造據點分散到印度、越南、墨西哥等地，目前中國大陸占整體據點的比率已下降到65%。
劉揚偉表示，「（鴻海）重視在地性、區域性，分散布局據點，並配置負責當地業務拓展，以及與當地政府溝通的『大使』」。
劉揚偉談到生成式AI，強調這與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。他把生成式AI分為兩類，一類是用於會議紀錄、翻譯、資料蒐集等「日常型生成AI」；另一類是能徹底改變既有模式的「改變遊戲規則的生成式AI」。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言