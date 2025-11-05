快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聽新聞
0:00 / 0:00

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他認為，企業必須適應新的環境，要配合國家與地區的經濟成長，並與區域政府溝通，發展與當地公司密切合作的組織架構相當重要。

日經新聞與瑞士國際管理發展學院（IMD）共同主辦日經論壇第27屆世界經營者會議，主題為「發生緊急事態的領袖像─化危機為機會的力量」，劉揚偉應邀出席演講，釋出以上訊息。

日經新聞引述劉揚偉談話指出，配合環境變化，鴻海集團已把製造據點分散到印度、越南、墨西哥等地，目前中國大陸占整體據點的比率已下降到65%。

劉揚偉表示，「（鴻海）重視在地性、區域性，分散布局據點，並配置負責當地業務拓展，以及與當地政府溝通的『大使』」。

劉揚偉談到生成式AI，強調這與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。他把生成式AI分為兩類，一類是用於會議紀錄、翻譯、資料蒐集等「日常型生成AI」；另一類是能徹底改變既有模式的「改變遊戲規則的生成式AI」。

AI 劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

鴻海劉揚偉登日經論壇 主張企業應適應地緣風險

黃仁勳挺劉揚偉 讚機器人工廠

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

輝達 GTC 大會！劉揚偉秀 GB300 並在德州、威州、加州持續擴產

相關新聞

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士...

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。