南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士學歷新進員工月薪更從4.5萬元調高到6.2萬元，調幅達37.7%，直逼台積電的水準。南亞科昨（4）日證實有調薪措施，但強調是「正常調幅，沒有外界傳言那麼大。」

南亞科昨天並公告10月合併營收79.08億元，攀上四年來高點，月增18.6%，也比去年同期大增262.3%，反映記憶體市場價量齊揚盛況；前十月營收444.01億元，較去年同期增長49.3%，為近三年同期新高。

市場傳出，南亞科近期進行結構性調薪，碩士學歷新進人員月薪從4.5萬元上調到6.2萬元，調幅達37.7%，直逼台積電（逾6.5萬元），整體調薪幅度約3%至10%。

公司強調，此次調薪為正常幅度，近幾年新人起薪都參考科學園區同業水準，逐年調整，且並非只有今年調薪。

即便南亞科低調談調薪議題，惟相關話題已在各大科技業社群媒體引起熱議。至於其他記憶體廠方面，華邦將在今（5）日舉行法說會，昨日針對調薪議題回應尚在緘默期，不予評論；模組大廠威剛則表示，基本上每年都會調薪，今年則於3月實行，調幅則視員工個人績效表現而定。

南亞科近期股價強勢，從9月初的45元附近起漲，日前一度衝上歷史天價145.5元，昨天以131.5元收市，下跌5.5元。

展望後市，南亞科正向看待本季營運，預期產品價格還會再漲，基本面比第3季把握度更高，毛利率與獲利也將持續改善，明年也會是很不錯的一年。

南亞科透露，近期客戶端的長單需求熱絡，尤其DDR4供需缺口「有點大」，南亞科DDR4占比超過一半。

南亞科現有月產能約6.5萬片，其中DDR4占比高達八成，存貨規模約355億元；以成品與再製品比重推算，DDR4庫存有望為未來營運貢獻約150億元獲利，銷售期可延續至2026年底。