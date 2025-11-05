快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士學歷新進員工月薪更從4.5萬元調高到6.2萬元，調幅達37.7%，直逼台積電的水準。 聯合報系資料照
台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士學歷新進員工月薪更從4.5萬元調高到6.2萬元，調幅達37.7%，直逼台積電的水準。 聯合報系資料照

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士學歷新進員工月薪更從4.5萬元調高到6.2萬元，調幅達37.7%，直逼台積電的水準。南亞科昨（4）日證實有調薪措施，但強調是「正常調幅，沒有外界傳言那麼大。」

南亞科昨天並公告10月合併營收79.08億元，攀上四年來高點，月增18.6%，也比去年同期大增262.3%，反映記憶體市場價量齊揚盛況；前十月營收444.01億元，較去年同期增長49.3%，為近三年同期新高。

市場傳出，南亞科近期進行結構性調薪，碩士學歷新進人員月薪從4.5萬元上調到6.2萬元，調幅達37.7%，直逼台積電（逾6.5萬元），整體調薪幅度約3%至10%。

公司強調，此次調薪為正常幅度，近幾年新人起薪都參考科學園區同業水準，逐年調整，且並非只有今年調薪。

即便南亞科低調談調薪議題，惟相關話題已在各大科技業社群媒體引起熱議。至於其他記憶體廠方面，華邦將在今（5）日舉行法說會，昨日針對調薪議題回應尚在緘默期，不予評論；模組大廠威剛則表示，基本上每年都會調薪，今年則於3月實行，調幅則視員工個人績效表現而定。

南亞科近期股價強勢，從9月初的45元附近起漲，日前一度衝上歷史天價145.5元，昨天以131.5元收市，下跌5.5元。

展望後市，南亞科正向看待本季營運，預期產品價格還會再漲，基本面比第3季把握度更高，毛利率與獲利也將持續改善，明年也會是很不錯的一年。

南亞科透露，近期客戶端的長單需求熱絡，尤其DDR4供需缺口「有點大」，南亞科DDR4占比超過一半。

南亞科現有月產能約6.5萬片，其中DDR4占比高達八成，存貨規模約355億元；以成品與再製品比重推算，DDR4庫存有望為未來營運貢獻約150億元獲利，銷售期可延續至2026年底。

南亞科 台積電

延伸閱讀

DRAM市況火熱 南亞科結構性調薪？公司回應了

記憶體封測業醞釀漲價 漲幅上看二位數 力成、南茂、華泰等進補

台塑集團賣南亞科股票 交易總金額74億元

南亞科（2408）昨漲停鎖死！郭哲榮改變主意不賣了：最有機會再漲100元

相關新聞

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士...

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。