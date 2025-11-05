SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2026年前發布樣品；其次是強調透過垂直堆疊來加大頻寬的AI-N B（Bandwidth）；第三是強化儲存容量的AI-N D（Density）。

業界預期，SK海力士儲存解決方案大躍進，將引動控制晶片與周邊模組大升級，台廠中，群聯（8299）與SK海力士合作多年，預料將可望搶搭相關商機。

SK海力士目標從目前基於QLC的固態硬碟（SSD）的太位元組（TB）級別，提高到拍位元組（PB）級別，並實現一種結合固態硬碟（SSD）速度和傳統硬碟（HDD）成本效益的中階儲存解決方案。業界認為，這象徵NAND生態系正從傳統容量擴張，轉向性能、頻寬、密度三軸並進的技術飛躍，而非僅依賴製程微縮。

群聯為NAND控制晶片大廠，與SK海力士合作深厚、橫跨企業級與PC／消費級SSD產品，兩者在高速儲存、QLC儲存方案與客製化固態儲存架構上已有多年積累，合作模式也從純零組件供應走向深度協同開發，因此，當SK海力士拓展至AI專屬儲存架構時，業界認為群聯自然位於最前線受惠名單中。

進一步來看，SK海力士將容量從TB級推向PB級，意味現有控制晶片設計需要全面翻新，包括更高IO頻寬與信號完整性設計、新一代ECC演算法與資料完整性防護、低延遲控制邏輯與AI儲存優化調度，及針對AI伺服器與資料中心客製化韌體，在這樣的規格演進下，群聯具備核心競爭力，能與SK海力士搶時更大商機。