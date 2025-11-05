SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2026年前發布樣品；其次是強調透過垂直堆疊來加大頻寬的AI-N B（Bandwidth）；第三是強化儲存容量的AI-N D（Density）。

業界預期，SK海力士儲存解決方案大躍進，將引動控制晶片與周邊模組大升級，台廠中，群聯（8299）與SK海力士合作多年，預料將可望搶搭相關商機。

SK海力士目標從目前基於QLC的固態硬碟（SSD）的太位元組（TB）級別，提高到拍位元組（PB）級別，並實現一種結合固態硬碟（SSD）速度和傳統硬碟（HDD）成本效益的中階儲存解決方案。業界認為，這象徵NAND生態系正從傳統容量擴張，轉向性能、頻寬、密度三軸並進的技術飛躍，而非僅依賴製程微縮。

群聯為NAND控制晶片大廠，與SK海力士合作深厚、橫跨企業級與PC／消費級SSD產品，兩者在高速儲存、QLC儲存方案與客製化固態儲存架構上已有多年積累，合作模式也從純零組件供應走向深度協同開發，因此，當SK海力士拓展至AI專屬儲存架構時，業界認為群聯自然位於最前線受惠名單中。

進一步來看，SK海力士將容量從TB級推向PB級，意味現有控制晶片設計需要全面翻新，包括更高IO頻寬與信號完整性設計、新一代ECC演算法與資料完整性防護、低延遲控制邏輯與AI儲存優化調度，及針對AI伺服器與資料中心客製化韌體，在這樣的規格演進下，群聯具備核心競爭力，能與SK海力士搶時更大商機。

SK海力士 控制晶片 AI

相關新聞

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士...

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他...

