快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聽新聞
0:00 / 0:00

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

經濟日報／ 記者李孟珊尹慧中／台北報導
SK海力士。路透
SK海力士。路透

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電（2330）密切合作下一代高頻寬記憶體（HBM）基礎裸晶（base dies），目標成為「全線AI記憶體創造者」。

SK海力士在AI用的HBM洞燭機先，超越三星，成為業界霸主。SK海力士強調，記憶體不再只是一個普通元件，而是正在演變成AI產業中的核心價值產品。

SK海力士認為，儘管AI的採用正在加速中，導致資訊流量爆炸性成長，但支援這些成長的硬體技術，尤其是記憶體性能，未能與處理器的進步保持同步，形成所謂「記憶體高牆」的障礙。

SK海力士指出，集團一直扮演「全線記憶體供應商」角色，專注於及時提供符合客戶需求的產品，然而，隨著記憶體重要性增加，單純的「供應商」角色已不足以滿足市場需求，因此，集團新的目標是成為「全線AI記憶體創造者」。

SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，包括客製化HBM（Custom HBM）、AI DRAM（AI-D）和AI NAND（AI-N）等三大方針。

SK海力士並針對AI DRAM（AI-D）細分為三大類，首先是AI-D O（Optimization）優化，主打低功耗、高性能DRAM，目的在降低總體擁有成本並提高營運效率。其次是AI-D B（Breakthrough）的突破，為克服「記憶體高牆」的解決方案產品，其特點是超高容量記憶體和靈活的記憶體分配。第三為 AI-D E（Expansion）的擴展，目的為擴展DRAM的使用案例，不僅限於資料中心，還擴展至機器人、移動性和工業自動化等領域，該解決方案包含HBM。

AI NAND（AI-N）方面， SK海力士也正準備三種下一代儲存解決方案，包括AI-N P（Performance）提高性能、 AI-N B（Bandwidth）加大頻寬、AI-N D（Density）發展密度。

SK海力士並透露，正與台積電密切合作下一代HBM基礎裸晶。業界指出，SK海力士特別提到台積電，意味台積電在AI時代扮演的角色日益重要。

SK海力士是台積電於2022年成立的「3D Fabric聯盟」的成員之一，雙方積極加強合作。SK海力士去年與台積電簽合作備忘錄，攜手進行HBM4研發。

SK海力士 AI 記憶體

延伸閱讀

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

韓國2026年AI預算增至3倍 力拚躋身全球前三強

ETF人氣旺 漲多跌少 10月漲幅前三強都漲逾兩成

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

相關新聞

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士...

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。