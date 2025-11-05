遠傳揪伴成立影視基金

遠傳電信（4904）擴大影視內容布局，並積極邁向國際市場，昨（4）日攜手文策院、南韓娛樂媒體集團CJ ENM、TVBS宣布成立「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模超過15億元，將促進台灣娛樂生態系統發展，並接軌國際，打造以台灣、南韓內容為中心的跨國製作及發行平台。

近年電信三雄陸續宣布將與文策院籌組影音基金，遠傳是電信首家率先成立基金。

遠傳與文策院等合作夥伴舉行「TAICCA雙基金發布會」，文策院董事長王時思表示，象徵台灣影視產業邁向制度化投資與國際合作的新階段。

遠傳指出，年底前南韓、美國等演唱會率先展開，明年投資電影一至二部，戲劇需醞釀二至三年。