遠傳揪伴成立影視基金

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）擴大影視內容布局，並積極邁向國際市場，昨（4）日攜手文策院、南韓娛樂媒體集團CJ ENM、TVBS宣布成立「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模超過15億元，將促進台灣娛樂生態系統發展，並接軌國際，打造以台灣、南韓內容為中心的跨國製作及發行平台。

近年電信三雄陸續宣布將與文策院籌組影音基金，遠傳是電信首家率先成立基金。

遠傳與文策院等合作夥伴舉行「TAICCA雙基金發布會」，文策院董事長王時思表示，象徵台灣影視產業邁向制度化投資與國際合作的新階段。

遠傳指出，年底前南韓、美國等演唱會率先展開，明年投資電影一至二部，戲劇需醞釀二至三年。

相關新聞

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士...

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他...

