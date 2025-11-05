世界：預期庫存修正Q4落底 AI效應…明年健康成長

世界先進（5347）昨（4）日召開法說會，董事長暨策略長方略指出，預期第4季庫存修正已落底或提前落底，接下來看人工智慧（AI）帶動半導體趨勢持續，公司長期耕耘電源管理IC，可望在AI伺服器運用方面占據好位置，期望2026年在AI帶動下健康成長。

方略指出，展望2026年，目前各界預期全球經濟成長3.1%，與2025年相當，半導體產業也預期年度高十位數成長擴張。

方略提到，短期來看，第4季或明年首季來看庫存修正告一段落與AI展望之下，過往季節較低的因素將相對輕微調整，不會有太大的需求調整。

外界關注價格議題，世界指出，目前市場已無不理性價格競爭以及低價搶單。方略也補充，公司仍持續成本管控，不過新台幣升值與人力、水電皆拉高生產成本，正與客戶計畫共同面對成本挑戰，期望在價格上適當反應。

法人關注第三代半導體布局的進度，世界表示，先前攜手漢磊合作的碳化矽 （SiC） 專案將於明年第1季在公司8吋廠建置產線，並在下半年進行試產，至於氮化鎵（GaN）產品則已量產，看好未來前景。

有關今年第4季的展望，世界預期，第4季晶圓出貨量將季減約6%至8%之間，不過，產品平均銷售單價與毛利率中位數可望較第3季回升。

世界強調，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，在新台幣平均匯率30.2元兌1美元的假設下，預期第4季晶圓出貨量將季減約6%至8%之間；產品平均銷售單價將季增約4%至6%之間；毛利率將介於26.5%至28.5%之間。