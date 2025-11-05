快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聽新聞
0:00 / 0:00

世界：預期庫存修正Q4落底 AI效應…明年健康成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
世界先進董事長方略。 記者潘俊宏／攝影
世界先進董事長方略。 記者潘俊宏／攝影

世界先進（5347）昨（4）日召開法說會，董事長暨策略長方略指出，預期第4季庫存修正已落底或提前落底，接下來看人工智慧（AI）帶動半導體趨勢持續，公司長期耕耘電源管理IC，可望在AI伺服器運用方面占據好位置，期望2026年在AI帶動下健康成長。

方略指出，展望2026年，目前各界預期全球經濟成長3.1%，與2025年相當，半導體產業也預期年度高十位數成長擴張。

方略提到，短期來看，第4季或明年首季來看庫存修正告一段落與AI展望之下，過往季節較低的因素將相對輕微調整，不會有太大的需求調整。

外界關注價格議題，世界指出，目前市場已無不理性價格競爭以及低價搶單。方略也補充，公司仍持續成本管控，不過新台幣升值與人力、水電皆拉高生產成本，正與客戶計畫共同面對成本挑戰，期望在價格上適當反應。

法人關注第三代半導體布局的進度，世界表示，先前攜手漢磊合作的碳化矽 （SiC） 專案將於明年第1季在公司8吋廠建置產線，並在下半年進行試產，至於氮化鎵（GaN）產品則已量產，看好未來前景。

有關今年第4季的展望，世界預期，第4季晶圓出貨量將季減約6%至8%之間，不過，產品平均銷售單價與毛利率中位數可望較第3季回升。

世界強調，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，在新台幣平均匯率30.2元兌1美元的假設下，預期第4季晶圓出貨量將季減約6%至8%之間；產品平均銷售單價將季增約4%至6%之間；毛利率將介於26.5%至28.5%之間。

新台幣 第三代半導體

延伸閱讀

世界先進財報／第3季 EPS 0.91元 營收成長擴產加碼260億、股價走強

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

谷底翻身的矽晶圓龍頭─環球晶

被動元件接力矽晶圓領漲！華新科、國巨股價勁揚 專家點名看好3廠商受惠

相關新聞

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士...

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。