世界先進前三季每股純益3.35元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

世界先進（5347）召開線上法人說明會說明第3季營運結果，符合先前公司預期。第3季營收123.49億元，季增5.6%，年增4.6%，由於夏季用電等生產成本增加與匯率不利因素，第3季毛利率26.8%，季減1.2個百分點，年減2.2個百分點，歸屬母公司淨利17.03億元，季減16.6%，年減20%，每股純益0.91元，為近六季低點。

世界累計今年前三季歸屬母公司淨利61.6億元，年增18.5%，每股純益3.35元。世界指出，受惠電源管理晶片客戶需求持續增加，第3季晶圓貨量季增7%，產品平均售價季增2%。

展望未來，世界總經理尉濟時表示，因車用、工控及伺服器需求穩定，電源管理IC需求仍有一定水準，訂單能見度維持三個月，預期第4季產能利用率74%至75%，較第3季約77%下滑，晶圓出貨量將季減約6%至8%。

相關新聞

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

記憶體產業迎來超級景氣周期，台塑集團旗下DRAM廠南亞科上季終止連續11季虧損、股價狂飆之際，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士...

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，生成式AI與初期的AI完全不一樣，對所有領域帶來「創造性破壞」。談到因應地緣政治變化，他...

