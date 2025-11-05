世界先進前三季每股純益3.35元
世界先進（5347）召開線上法人說明會說明第3季營運結果，符合先前公司預期。第3季營收123.49億元，季增5.6%，年增4.6%，由於夏季用電等生產成本增加與匯率不利因素，第3季毛利率26.8%，季減1.2個百分點，年減2.2個百分點，歸屬母公司淨利17.03億元，季減16.6%，年減20%，每股純益0.91元，為近六季低點。
世界累計今年前三季歸屬母公司淨利61.6億元，年增18.5%，每股純益3.35元。世界指出，受惠電源管理晶片客戶需求持續增加，第3季晶圓出貨量季增7%，產品平均售價季增2%。
展望未來，世界總經理尉濟時表示，因車用、工控及伺服器需求穩定，電源管理IC需求仍有一定水準，訂單能見度維持三個月，預期第4季產能利用率74%至75%，較第3季約77%下滑，晶圓出貨量將季減約6%至8%。
