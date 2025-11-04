擊敗印度！衛星通訊 APSCC 年會首度登台 揭5大趨勢成台廠契機

歐陸衛星通訊業者大整併以對抗Starlink，衛星產業競爭加劇反成台廠契機，隨5G NTN網路標準化，使用者終端（UT）規模快速擴張，業者預期多頻多軌、軟體定義衛星（SDS）將使衛星應用更普及，攸泰（6928）也揪團於亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會中發表衛星SD-WAN技術，搶吃快速成長的終端系統商機。

歐洲三大集團Airbus、Thales、Leonardo在10月才宣布簽署備忘錄（MoU），計劃將其衛星製造、太空系統業務整合，建立一家歐洲大型太空公司，目的是提升歐洲在衛星製造與太空系統的自主性、應對來自美國Starlink與中國大陸的競爭，無獨有偶，盧森堡SES也於今年完成收購美國Intelsat計畫，衛星業者透過掌握高中低軌衛星網路，提高覆蓋度以對抗Starlink，並強化歐洲太空自主性。

業者指出，衛星通訊業者大整合，彼此間競爭加劇，加上技術發展，帶來幾個現象：1. 業者急於強化自身衛星服務，單頻多軌或多頻多軌技術導入，有助於用戶容易切換訊號，使海洋或崎嶇地形用戶可以保持不斷訊，2. 各國因地緣政治因素使得「主權」成為核心考量，衛星通訊被視為國家主權的重要組成部分，許多國家開始要求建立自己的通訊系統，推動客製化和韌性網通產品的需求。

3. 隨衛星通訊從5G開始被納入3GPP制訂標準，NTN（非地面網路）標準將打破過去UT設備的專用性，讓更多設備商的產品可以在單一網路協作，加速衛星地面設備的規模擴張。4. 未來新發射衛星將採軟體定義方式，由軟體切換調整衛星功能，加大衛星功能彈性。

5. 應用面，透過AI的導入，數位發展署也將推動產業將衛星收到的龐大數據進行數據挖掘（Data Mining），使台灣成為太空AI應用的創新樞紐。

擊敗印度 攸泰辦年會引國際衛星業者大舉登台

亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會4日舉行，這是該組織成立32年來首度來台，起因是3年前加入APSCC的攸泰科技積極爭取，並擊敗印度會員國拿下2025年年會主辦權，此次邀請超過17家國際衛星公司組成的APSCC董事會成員訪台，目標在加速促台灣擠入國際衛星通訊產業鏈，並使台灣零組件業者取得國際曝光機會。

攸泰專注衛星UT裝置系統組裝業務，董事長簡民智表示，台灣雖在太空衛星產業發展進度相對落後，但未來連接5G及6G技術，衛星訊號能跟手機或終端連接時，就將是台灣機會，因為台灣在消費電子及工業電腦各垂直應用領域很熟悉，D2D（衛星對裝置）的設備將成為台廠切入的重要契機。

目前台灣僅中華電信及攸泰科技加入APSCC，此次大會代表也拜會產發署、數產署交換國際合作及瞭解台灣中長期布局政策，三天共吸引400多位參展者與會，其中亞洲供應鏈達8成，歐美占2成，APSCC目前有60個會員，55%為亞洲業者，歐美合計45%。

業者指出，台灣在太空衛星產業的成熟度落後國際企業一截，由於衛星通訊產業歷史發展悠久，在太空產業的國際參與度、成熟度以及整體生態系統的發展方面，台灣相對較晚進入，尤其在太空AI應用或衛星數據挖掘上，未來還有3~5年時間差距要追趕，但未來在軟體上或許有機會彎道超車。

攸泰在海事設備有極高市占率，為提供客戶及潛在衛星通訊業者需求，與工研院合作開發多軌衛星自動切換模擬技術，裝在強固型SD WAN裝置上，可以滿足船隻航行海上苦於GEO及LEO衛星死角訊號中斷困擾，甚至能透過切換轉換最佳資費，降低用戶整體衛星通訊費率。