強強聯手！立碁聯手千才、工研院 荷蘭秀1.6T矽光子引擎模組

AI時代點燃光速競賽！隨著全球資料中心面臨前所未有的運算與傳輸挑戰，台灣與荷蘭兩大光電強國宣布攜手啟動「台荷矽光聯盟」，共同推動3.2T矽光子模組開發計畫。

由台灣立碁電子（8111）、千才科技（Liverage）與荷蘭PHIX共同組成的跨國團隊，將整合三方在系統整合、模組設計與封裝製造的核心能量，打造從設計到應用的完整矽光產業鏈，為下一代高速傳輸與資料中心帶來革命性光電解決方案。

在經濟部產業發展署支持的化合物半導體產業發展計畫、荷蘭官方推動的積體光路發展組織PhotonDelta、荷蘭在台辦事處（NLOT）及台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）等單位共同帶動下，台荷兩地矽光生態圈首度在設計、製造、封裝與應用層面全面整合，展現雙方在光電技術與高速傳輸領域的強強互補，為國際產業合作開啟新篇章。

在三方合作架構中，台灣立碁電子憑藉豐富的大量製造與系統整合經驗，將負責模組整合、量產導入及系統端應用開發，成為推動矽光技術落地的關鍵推手。

千才科技深耕光傳輸領域超過二十年，擅長高速模組架構與光電整合設計，能在設計階段同步優化熱管理、訊號完整性與封裝公差，確保模組高穩定與高良率。

荷蘭PHIX則專精於異質整合封裝技術，是全球積體光路生態系的重要製造據點。三方結合工研院（ITRI）矽光子技術平台，縮短開發周期、加速產品導入市場。