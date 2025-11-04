快訊

王子二度發聲明！道歉范姜彥豐 背債無力承擔1600萬盼能分期付款

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

強強聯手！立碁聯手千才、工研院 荷蘭秀1.6T矽光子引擎模組

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
在經濟部產業發展署支持下，立碁電子、工研院（ITRI）及千才科技（Liverage）共同於展會中，展示矽光子光引擎模組技術合作成果，目標加速台灣矽光子產業鏈的國際布局。圖／公司提供
在經濟部產業發展署支持下，立碁電子、工研院（ITRI）及千才科技（Liverage）共同於展會中，展示矽光子光引擎模組技術合作成果，目標加速台灣矽光子產業鏈的國際布局。圖／公司提供

AI時代點燃光速競賽！隨著全球資料中心面臨前所未有的運算與傳輸挑戰，台灣與荷蘭兩大光電強國宣布攜手啟動「台荷矽光聯盟」，共同推動3.2T矽光子模組開發計畫。

由台灣立碁電子（8111）、千才科技（Liverage）與荷蘭PHIX共同組成的跨國團隊，將整合三方在系統整合、模組設計與封裝製造的核心能量，打造從設計到應用的完整矽光產業鏈，為下一代高速傳輸與資料中心帶來革命性光電解決方案。

在經濟部產業發展署支持的化合物半導體產業發展計畫、荷蘭官方推動的積體光路發展組織PhotonDelta、荷蘭在台辦事處（NLOT）及台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）等單位共同帶動下，台荷兩地矽光生態圈首度在設計、製造、封裝與應用層面全面整合，展現雙方在光電技術與高速傳輸領域的強強互補，為國際產業合作開啟新篇章。

在三方合作架構中，台灣立碁電子憑藉豐富的大量製造與系統整合經驗，將負責模組整合、量產導入及系統端應用開發，成為推動矽光技術落地的關鍵推手。

千才科技深耕光傳輸領域超過二十年，擅長高速模組架構與光電整合設計，能在設計階段同步優化熱管理、訊號完整性與封裝公差，確保模組高穩定與高良率。

荷蘭PHIX則專精於異質整合封裝技術，是全球積體光路生態系的重要製造據點。三方結合工研院（ITRI）矽光子技術平台，縮短開發周期、加速產品導入市場。

業界表示，產業正邁向更高頻寬與更低功耗的新階段，提高光收發模組（Transceiver）速度已是業界共識，而共封裝光學（CPO）則被視為突破傳輸瓶頸的關鍵技術，此次台荷矽光聯盟的成立，將推動矽光子模組從技術整合邁向商業化應用，奠定全球光電競賽中關鍵優勢。

台灣與荷蘭合作團隊在歐洲重要光通訊盛會PIC Summit Europe上，展現「台荷矽光聯盟」強強聯手，共同挑戰AI時代光傳輸極限的企圖心。圖／公司提供
台灣與荷蘭合作團隊在歐洲重要光通訊盛會PIC Summit Europe上，展現「台荷矽光聯盟」強強聯手，共同挑戰AI時代光傳輸極限的企圖心。圖／公司提供

光電 荷蘭 設計

延伸閱讀

荷蘭大選計票結束 中間派葉騰險勝極右對手

2026年獲利倍增的矽光子：光聖

D66料成荷蘭國會最大黨 葉騰離最年輕總理更進一步

荷蘭國會大選　極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當

相關新聞

大宇資改名了！員工收內部信以為老闆被盜 「股癌」一看滿頭問號

老字號遊戲公司「大宇資訊」最近動作不小，11月4日正式曝光更改公司名稱為「光聚晶電聯合股份有限公司」，消息一出立刻在網路上掀起熱議。有一名...

老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

國內老牌遊戲大廠大宇資（6111）因近年來積極展開併購策略，集團布局涵蓋遊戲、半導體、重電、資安與第三方支付等市場，內部...

DRAM市況火熱 南亞科結構性調薪？公司回應了

隨著DRAM市況火熱，合約價不斷上揚，台塑集團DRAM廠南亞科（2408）基本面大升溫，4日市場傳出南亞科近期進行結構性...

恩智浦推出整合EIS技術電池管理晶片組 提升電池監測能力

歐洲半導體大廠恩智浦半導體（NXP）宣布推出業界首款整合電化學阻抗譜（Electrochemical Impedance...

聯發科與歐洲太空總署完成全球首例R19 5G-Advanced衛星寬頻實網連線

聯發科與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defense an...

川普又變臉 輝達Blackwell禁止銷陸

美國總統川普2日表示，美國不會把輝達的Blackwell先進晶片給「其他人」，一改他在10月29日透露可能解禁Black...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。