大宇資集團決更名為光聚晶電聯合

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大宇集團董事長涂俊光說明公司決定更名的原因。聯合報系資料照
老牌遊戲廠商大宇資(6111)公告，訂12月23日舉行股東臨時會，會中將討論公司更名案。大宇資董事長涂俊光也發出內部員工信並指出，未來「大宇資訊」這個名字將成為子公司，專注於遊戲研發、原創IP、玩家營運與內容敘事；母公司將更名為「光聚晶電聯合公司(Star Fusion Group)」，聚焦科技、半導體以及能源。

涂俊光在給員工信中表示，大宇資近年透過併購，整合不同團隊，而很多偉大的公司都經歷過更名，包括Google、Facebook、東京通信、Vodafone Japan等，他強調，這次母公司更名，是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，並走向下一個目標。

涂俊光表示，未來光聚晶電聯合，將打造成一個以科技+能源+半導體為核心的控股與營運公司。

大宇資的半導體的成員包括光罩、光環、揚智、全達、三全、美祿、數可、閃點；能源領域，則有合正、三江、百樂千翔、藍鵲、達拉電能、雷火銲；資安與系統整合部分，則安瑞、安耀、紅陽、全新永續以及宥杏；內容、IP、品牌、餐飲、體驗等業務，除大宇資外，還包括星宇、筑員屋、昱嘉、雲芳以及泰嘉。

