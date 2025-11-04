聽新聞
0:00 / 0:00
大宇資集團決更名為光聚晶電聯合
老牌遊戲廠商大宇資(6111)公告，訂12月23日舉行股東臨時會，會中將討論公司更名案。大宇資董事長涂俊光也發出內部員工信並指出，未來「大宇資訊」這個名字將成為子公司，專注於遊戲研發、原創IP、玩家營運與內容敘事；母公司將更名為「光聚晶電聯合公司(Star Fusion Group)」，聚焦科技、半導體以及能源。
涂俊光在給員工信中表示，大宇資近年透過併購，整合不同團隊，而很多偉大的公司都經歷過更名，包括Google、Facebook、東京通信、Vodafone Japan等，他強調，這次母公司更名，是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，並走向下一個目標。
涂俊光表示，未來光聚晶電聯合，將打造成一個以科技+能源+半導體為核心的控股與營運公司。
大宇資的半導體的成員包括光罩、光環、揚智、全達、三全、美祿、數可、閃點；能源領域，則有合正、三江、百樂千翔、藍鵲、達拉電能、雷火銲；資安與系統整合部分，則安瑞、安耀、紅陽、全新永續以及宥杏；內容、IP、品牌、餐飲、體驗等業務，除大宇資外，還包括星宇、筑員屋、昱嘉、雲芳以及泰嘉。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言