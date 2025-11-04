鴻海AI算力中心恐列首波納管 學者籲強化供電穩定與能效管理

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI浪潮推升全球資料中心建置熱潮，龐大用電量也讓能源管理成為新課題。鴻海（2317）日前宣布攜手輝達（NVIDIA）在台打造AI算力中心，未來極可能成為新制首批納管對象。專家指出，台灣在發展AI產業的同時，須兼顧供電穩定，完善相關制度，才能吸引國際企業長期投資。

鴻海董事長劉揚偉日前宣布，與輝達合作建置「AI Factory」超級算力中心，總規模達100MW，分三階段推進，首階段將於高雄建置20MW，後續再於全台評估合適地點增建各40MW，規模遠超經濟部能源署新修法所規範的5MW門檻。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，AI訓練與運算需求龐大，一般雲端資料中心耗電約5MW，若搭載AI功能可達50MW；若形成聚落型AI園區，更上看500MW，對電網形成巨大壓力。企業最擔心的並非「全年不缺電」，而是「每小時能否穩定供電」，真正挑戰在於供電品質與電網韌性。

他並指出，地緣政治風險亦是外資評估重點。台灣雖位居AI供應鏈核心，但區域安全疑慮仍高，相較之下，新加坡在供電穩定與法規明確度上更具優勢。台灣若要提升吸引力，仍須在電網韌性與能源制度兩方面持續精進。

台灣經濟研究院研究五所所長陳詩豪表示，資料中心納入能源管理制度，目的在確保企業採用最佳可行技術（BAT）以提升能效。對資料中心而言，電力是主要成本來源，若能在設計階段導入節能技術，不僅可降低營運成本，也能減輕電網負荷。

陳詩豪說明，BAT制度是參考歐盟技術文件訂定，並由國內專家檢視後調整為適用版本，約每兩至三年依技術發展更新一次，以兼顧能效與投資穩定。目前制度推動過程順利，業界普遍支持，反映出企業對提升能效的共識愈來愈高。

儘管目前無法得知新規定能提升多少效益，但陳詩豪補充，過去國發會曾以PUE 1.6為推廣目標，如今標準收緊至1.4至1.3，是顯著的進步，預估未來一年將有1至2件新案通過審查。

