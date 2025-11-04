聽新聞
大宇資改名了！員工收內部信以為老闆被盜 「股癌」一看滿頭問號
老字號遊戲公司「大宇資訊」最近動作不小，今（4）日正式曝光更改公司名稱為「光聚晶電聯合股份有限公司」，消息一出立刻在網路上掀起熱議。有一名員工透露還以為公司寄錯信，甚至懷疑老闆信箱被盜。
有PTT鄉民發文表示，他收到朋友傳來的內部信件截圖，內容提到「大宇變成子公司，母公司改成光聚晶電」，因為朋友通常不會收到這類信，一度以為是假信件，直到看到重訊公告將「召開114年第一次股東臨時會」才驚覺是真的，鄉民驚呼「30幾年的公司要改名這可是大事」。
資深遊戲玩家、肖楠資本股份有限公司董事長「股癌」謝孟恭看到消息後，也在臉書表示，「……？？？？？」，似乎已是滿頭問號。
網友紛紛留言，「我不懂半導體，但我懂得生存」、「這什麼大雜燴」、「改玩光電才能發大財，看來大宇也略懂略懂」。不過也有人持正面看法，「認真看那封信，其實是在講轉型不是放棄」、「近三年的財報營收，主體已經偏向投資收益」。
根據2000多字內部信，董事長凃俊光說明，「光、晶、電」就是「科技＋半導體＋能源」。
