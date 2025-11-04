亞太太空社群理事會首度登台 全球衛星商齊聚探合作契機
亞太地區最具影響力的衛星產業聯盟——亞太太空社群理事會（APSCC），4日首度移師台北舉行第26屆年會，吸引來自25國、超過150家國際衛星企業及500位專家與會，與台灣產官學研代表共商低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI衛星應用等新技術合作契機。
本屆年會於台北萬豪酒店舉行，為期三天，參與企業包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thaicom、Arianespace等國際衛星營運商與火箭發射服務商。台灣業者攸泰（6928）、台揚（2314）、稜研科技*（7812）、創未來、中華電信（2412）及資策會也共同參與。
APSCC主席Terry Bleakley表示，台灣以前瞻、創新設計製造能量聞名全球，與APSCC提倡整合國際衛星、太空產業供應鏈策略發展軸線上，具有高度互補性，占有不可或缺的國際重要夥伴角色，未來衛星產業生態圈勢將與臺灣供應鏈緊密結合。
經濟部產業發展署副署長陳佩利指出，台灣已成為SpaceX、OneWeb等國際衛星商的重要供應夥伴，並積極布局關鍵射頻晶片、相控陣列天線、衛星終端及高效驗測技術，透過彈性生產、智慧化管理，快速回應與滿足衛星市場需求。政府亦投入資源推動次世代通訊科技，鼓勵外商與台廠互補合作。
經濟部產業發展署表示，新一代衛星通訊將與地面網路深度融合，推動多元化加值應用。APSCC選擇在台舉辦年會，顯示台灣在通訊與半導體產業的技術能量已獲國際肯定。未來政府將持續支持業者深耕次世代通訊技術，為爭取國際衛星通訊供應鏈合作創造契機。
