快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

聯強旗下群環參與「AI 信賴加速器」生態系 協助 AI 應用落地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
群環科技響應戴爾、微軟與紅帽等國際資訊領導大廠啟動「AI信賴加速器」計畫，將協助百工百業導入AI應用機制。圖／聯強提供
群環科技響應戴爾、微軟與紅帽等國際資訊領導大廠啟動「AI信賴加速器」計畫，將協助百工百業導入AI應用機制。圖／聯強提供

為加速帶動國內產業AI落地，戴爾、微軟與紅帽等國際資訊領導大廠透過IPO Forum(國際績優夥伴交流平台)，倡議整合供應鏈能量，共同啟動「AI信賴加速器」。聯強（2347）集團旗下專注經營國內資訊產品及服務之專業加值配銷商—群環科技，積極響應此計畫，將應用長達35年來深厚的商用解決方案服務經驗，協助百工百業導入AI應用機制，推動台灣全面應用AI提升國家與企業競爭力。

根據財政部統計推估，2025年台灣資訊軟體暨服務市場，產值將達新台幣6,409億元，並預期未來數年，AI、SaaS、雲端和國際合作，將是推動市場持續成長的主要動力。

「AI信賴加速器」規劃串接IC、伺服器、系統整合、應用服務等關鍵節點，透過完整的流程、治理和驗證機制，強化交付韌性與產業信任感，並接軌經濟部「產業競爭力輔導團」輔導服務機制，目標二年內完成100個AI應用落地案例。並期待轉型成果加速複製擴散，形成政策槓桿與生態落地的雙引擎，推動台灣全面應用AI提升國家與企業競爭力。

群環科技總經理萬文凱指出，群環在商用市場深耕超過35年，提供企業全方位的技術支援與服務，更能在企業發展生成式AI的過程中，扮演數位轉型之旅的最佳推手；看好企業與政府機構未來運用AI工具提升運作質量的大量需求，將積極協助百工百業導入AI，加速台灣企業現代化升級與國際影響力擴散。

此一計畫由多家國際與本土企業共同啟動，包含Dell Technologies、Microsoft、Red Hat、GRAID、Euno AI等國際夥伴，以及群環等業者及資策會，展現加速落地的即戰力與合作決心。未來IPO Forum將持續擴大國內外夥伴網絡，擴充「AI信賴加速器」的應用版圖與產業影響力。

AI 新台幣

延伸閱讀

國發基金天使投資 額度從50億元倍增至100億元

好食好事加速器 力挺食農

好食好事加速器助攻新創 大打國際盃

輝達與韓AI合作 ABAC代表：台韓互補聯手壯大生態系

相關新聞

老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

國內老牌遊戲大廠大宇資（6111）因近年來積極展開併購策略，集團布局涵蓋遊戲、半導體、重電、資安與第三方支付等市場，內部...

DRAM市況火熱 南亞科結構性調薪？公司回應了

隨著DRAM市況火熱，合約價不斷上揚，台塑集團DRAM廠南亞科（2408）基本面大升溫，4日市場傳出南亞科近期進行結構性...

恩智浦推出整合EIS技術電池管理晶片組 提升電池監測能力

歐洲半導體大廠恩智浦半導體（NXP）宣布推出業界首款整合電化學阻抗譜（Electrochemical Impedance...

聯發科與歐洲太空總署完成全球首例R19 5G-Advanced衛星寬頻實網連線

聯發科與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defense an...

川普又變臉 輝達Blackwell禁止銷陸

美國總統川普2日表示，美國不會把輝達的Blackwell先進晶片給「其他人」，一改他在10月29日透露可能解禁Black...

輝達「美國製造」 四台廠助陣…黃仁勳點名

輝達執行長黃仁勳2日接受福斯新聞（Fox）訪問時，特別點名台積電、鴻海、緯創、矽品等四家台廠對輝達強化「美國製造」的重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。