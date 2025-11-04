聯強旗下群環參與「AI 信賴加速器」生態系 協助 AI 應用落地

為加速帶動國內產業AI落地，戴爾、微軟與紅帽等國際資訊領導大廠透過IPO Forum(國際績優夥伴交流平台)，倡議整合供應鏈能量，共同啟動「AI信賴加速器」。聯強（2347）集團旗下專注經營國內資訊產品及服務之專業加值配銷商—群環科技，積極響應此計畫，將應用長達35年來深厚的商用解決方案服務經驗，協助百工百業導入AI應用機制，推動台灣全面應用AI提升國家與企業競爭力。

根據財政部統計推估，2025年台灣資訊軟體暨服務市場，產值將達新台幣6,409億元，並預期未來數年，AI、SaaS、雲端和國際合作，將是推動市場持續成長的主要動力。

「AI信賴加速器」規劃串接IC、伺服器、系統整合、應用服務等關鍵節點，透過完整的流程、治理和驗證機制，強化交付韌性與產業信任感，並接軌經濟部「產業競爭力輔導團」輔導服務機制，目標二年內完成100個AI應用落地案例。並期待轉型成果加速複製擴散，形成政策槓桿與生態落地的雙引擎，推動台灣全面應用AI提升國家與企業競爭力。

群環科技總經理萬文凱指出，群環在商用市場深耕超過35年，提供企業全方位的技術支援與服務，更能在企業發展生成式AI的過程中，扮演數位轉型之旅的最佳推手；看好企業與政府機構未來運用AI工具提升運作質量的大量需求，將積極協助百工百業導入AI，加速台灣企業現代化升級與國際影響力擴散。

此一計畫由多家國際與本土企業共同啟動，包含Dell Technologies、Microsoft、Red Hat、GRAID、Euno AI等國際夥伴，以及群環等業者及資策會，展現加速落地的即戰力與合作決心。未來IPO Forum將持續擴大國內外夥伴網絡，擴充「AI信賴加速器」的應用版圖與產業影響力。