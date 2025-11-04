老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

國內老牌遊戲大廠大宇資（6111）因近年來積極展開併購策略，集團布局涵蓋遊戲、半導體、重電、資安與第三方支付等市場，內部決定更改公司名稱為「光聚晶電聯合股份有限公司」，藉此迎接新時代，而董事長凃俊光寫給員工的二千多字內部信也正式曝光。

據悉，大宇資未來將會把「大宇資訊」的名稱留給遊戲事業體，該單位將持續專注遊戲創新與開發，藉此將各事業體的業務內容劃分清楚，並達到更明確的治理與資本配置；而大宇資4日也公告將於12月23日召開股東臨時會，決議變更公司中英文名稱，並修正公司章程部分條文案。

摘要凃俊光寫給員工的內部信內容，他指出，表面上這是一個團體名稱的改變，實際上這是一個新的共同起點，因為現在各位同仁在同一個集團內部，我們不是一模一樣長大的人，大家都來自不同的產業領域，但有著共同的目標。

凃俊光進一步指出，「光聚晶電聯合」這個名字，背後其實是三層意義，第一層是使命，「光聚」光代表科技，聚代表融合。我們要的是讓系統亮著，讓產線穩定著，讓電網支撐住；「晶電」晶代表半導體與技術核心，象徵電網、代表電工、能源，而「聯合」代表我們願意永恆鏈接，而不是各做各的，且不再是單兵，是一個團隊。

至於第二層則是多元。凃俊光表示，真正的成熟，不是「我們前期是一家人」，而是我們願意花力氣，變成一家人，用更完整的溝通方式，真正去理解不同的工作模式，而不是只看數字和報表，一起定義新的做法。

第三層則是未來。凃俊光表示，我們現在一起做的事情，正好都站在世界往前走的地方，也是下一個十年都需要的產業，包括半導體、資安、重電、IP、品牌等，在這個未來的產業裡，「光、晶、電」就是「科技＋半導體＋能源」，貫穿匯聚，聚在一起。

最後，凃俊光感性對員工表示，讓我們「向過去致敬，為未來而建」，我們不只記得從哪裡來，更清楚要往哪裡去，謝謝各位同仁一路相伴，新篇章，現在開始。