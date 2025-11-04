經濟部祭新規 5MW以上資料中心須採最佳節能技術

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

因應AI與資通訊產業用電需求快速攀升，經濟部修正三項能源子法，要求5MW以上超大型與主機代管資料中心，在新設或擴建階段時，須採用最佳可行節能技術（BAT），以優化設計、提升能源使用效率。

經濟部能源署指出，此次修法依據《能源管理法》第16條授權，同步修正《能源開發與使用評估準則》、《能源用戶適用範圍》及《能源使用說明書格式》，新增資料中心能源管理規範。未來凡用電規模達5MW以上者，須於建廠前提出能源使用先期規劃報告，送主管機關審查。

能源署表示，該規範比照歐盟資料中心能源效率準則，訂定資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及整體能效等七大檢核項目，並以能源使用效率（PUE）為指標，規範超大型資料中心不得高於1.3，主機代管資料中心不得高於1.4。

本次修法亦參考日本、新加坡與德國等國作法，並經多次專家諮詢與業界座談。針對業者關注的技術規範、標準強制性及查核方式等議題，主管機關已蒐集各界意見納入規劃。

能源署強調，資料中心是國家數位轉型與AI發展的重要基礎設施。透過修法引導業者在設廠初期即導入高效率設計與節能規畫，不僅可減輕電網負荷、提升能效，也有助產業減碳與強化競爭力。

經濟部能源署副署長吳志偉指出，能源說明書制度已執行多年，但過去納管類別只有電力類、汽電共生類、石油煉製類、能源使用類，業別只規範製造業，每年約6至8件審查案；此次則新增「資料中心」為能源使用類別之一，但半導體業仍適用其他專屬規範，不在此限。

能源署指出，目前符合5MW以上門檻的資料中心，包含中華電信（2412）、遠傳（4904）、台灣大哥大（3045）等業者。新制於本月3日發布、5日正式生效，僅適用於新設與擴建案，既有設施不溯及既往；未來審查期程預計約3至6個月。

他指出，雖然短期內尚難量化節電成效，但PUE值下降將有效控制資訊設備能耗，對國家整體能源資源利用效益助益極大。由於全球資料中心數量快速增加，新加坡自2023年起已啟動用電管制，德國預計明年實施相關法規，台灣腳步甚至略早於德國。他強調，事前規劃優於事後修正，新制可協助業者進行系統化檢查與節能設計，兼顧能源韌性與產業競爭力。

能源署強調，資料中心是推動數位轉型與AI發展的重要基礎設施，透過制度化管理，可提升能源效率，引導產業加速低碳轉型。

