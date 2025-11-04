宏達電攜手台灣大、嘉晏光學 擴大VIVE Eagle體驗門市

宏達電（2498）HTC 4日宣布，因VIVE Eagle AI智慧眼鏡自上市以來反應熱烈、體驗需求持續攀升，HTC與台灣大哥大（3045）擴大合作，將自11月5日起於全台新增104家myfone直營門市展示VIVE Eagle，服務範圍將涵蓋主要都會區、重點城市商圈及鄉鎮區域，讓消費者能就近前往門市體驗及選購，親身感受AI穿戴科技的便利與魅力。

此次擴展亦攜手精品眼鏡通路嘉晏光學2020EYEhaus及其合作的多家專業經銷夥伴，包括得恩堂眼鏡（中山北路店、敦南店、左營店及五福二店）、保視力眼鏡（忠孝店）、皇家眼鏡（八德店及新竹文化店）、師傅眼鏡、寶翔眼鏡、新時代眼鏡（風格店）、聯合眼鏡（Sogo旗艦店）、中信眼鏡（鹿港店）、第一眼鏡及光亮眼鏡等10家眼鏡經銷通路品牌、共計14家門市。各合作門市同步提供展示、體驗、配鏡、驗光與銷售等完整服務，打造更貼近生活的 AI 智慧眼鏡服務網絡。

以實體服務打造最完善的體驗銷售流程

VIVE Eagle銷售服務據點選擇以實體門市為核心，基於「提供完整體驗與服務」的理念。HTC與台灣大哥大、嘉晏光學2020EYEhaus及其所合作的經銷夥伴攜手，打造最完善的體驗銷售流程。透過專業門市人員協助，消費者可即時了解AI語音助理、拍照翻譯、智慧朗讀等多項應用，感受AI穿戴科技如何融入日常。

AI時尚生活全面啟動 全台體驗門市11月5日起同步開展

VIVE Eagle為HTC最新推出的AI智慧眼鏡，結合AI語音助理、智慧翻譯與拍攝、音樂聆聽、環境辨識與朗讀等多項創新功能，帶來「解放雙手」的便利體驗。例如旅途中一句「Hey VIVE」即可翻譯菜單，運動時透過語音完成拍攝，或快速紀錄停車位置與待辦事項。不到50克的輕盈機身搭配半透明設計外型與ZEISS頂級鏡片，兼具時尚與舒適。

VIVE Eagle支援繁體中文語音操控及專屬App介面，並可連接Google Gemini、OpenAI GPT等主流AI平台，讓使用者能「動口不動手」，在旅行、通勤或運動時專注當下，體驗科技與時尚自然融合的智慧生活。

隨著此次新增104家台灣大哥大展示門市及14家嘉晏光學合作經銷門市，全台逾200家體驗據點將於11月5日起全面啟動展示服務。現場均設有「AI體驗角落」，提供實機試戴與功能體驗，展示影像翻譯、AI攝影、智慧朗讀等即時互動應用。消費者可前往體驗門市感受VIVE Eagle魅力，並就近至全台myfone門市及精品眼鏡通路門市選購。