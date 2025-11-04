DRAM市況火熱 南亞科結構性調薪？公司回應了

隨著DRAM市況火熱，合約價不斷上揚，台塑集團DRAM廠南亞科（2408）基本面大升溫，4日市場傳出南亞科近期進行結構性調薪，引發外界高度關注。

對此，南亞科回應，是正常調薪範圍，新進同仁起薪也有參照科學園區同業水準，並無大幅調整。