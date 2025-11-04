鴻海劉揚偉登日經論壇 主張企業應適應地緣風險
鴻海董事長劉揚偉今天在日經論壇演說時，提到美中關係緊張等地緣風險時主張「企業必須適應新的環境」，並認為配合國家與地區的經濟成長，企業建立與該區域政府溝通，以及與當地公司密切合作的組織架構相當重要。
「日本經濟新聞」與瑞士的國際管理發展學院（台灣俗稱瑞士洛桑國際管理學院，簡稱IMD）共同主辦日經論壇第27屆世界經營者會議，這屆會議為期2天，今天在東京都內的帝國飯店開幕。
這屆會議主題是「發生緊急事態（日文為有事）的領袖像~化危機為機會的力量」。「日本經濟新聞」舉例，緊急事態包含大規模網攻事件、以色列與中東各國的衝突、還有美國總統川普的關稅措施推升美國與中國的緊張局勢，而企業面臨的緊急事態正在邁向常態化。而多名企業領袖會在會議期間討論如何在這種情況下做出判斷。
「日本經濟新聞」報導，劉揚偉是這屆會議的演講者之一，他今天演講時提到，配合環境變化，已把製造據點分散到印度、越南、墨西哥等地，目前中國據點的比例已下降到65%。
他表示，「（鴻海）重視在地性、區域性，並在分散布局的據點配置負責當地業務拓展，以及與當地政府溝通的『大使』」。
關於生成人工智慧（生成AI），劉揚偉主張，「這與初期的AI完全不一樣，會對所有領域帶來創造性破壞。」
他進一步把生成AI分為兩種概念：一類是用於會議紀錄、翻譯、資料蒐集等「日常型生成AI」；另一類則是能徹底改變既有模式的「改變遊戲規則的生成AI」。他強調，企業經營者必須高度重視後者，並以此視角來推動業務。
劉揚偉今天也在演講時提到台灣聚集許多提供製造服務的企業，但他認為台灣的國內市場非常小，受環境限制，要打造新的品牌並不容易。
他也表示，鴻海未來仍將持續作為提供製造服務的企業，並會維持「無品牌」（No Brand）的定位。
2016年鴻海集團透過轉投資入主日本夏普（Sharp）。劉揚偉今天提到鴻海參與夏普營運時表示，日本企業擁有出色的文化與傳統，並追求製造世界頂尖的產品。
劉揚偉認為，在傳統產業中品質很重要，不過高科技產業不僅著重品質，也看重速度，必須跟上新科技的步伐。
他也主張，若日本汽車製造商能追上全球速度，就能成為具備競爭優勢的企業，若以資訊通信技術為核心，結合台灣的速度與日本汽車製造的高品質，將會形成在市場取勝的方程式。
