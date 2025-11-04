快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

Aletheia 資本：CoWoS需求大爆發 台積電明後年短缺量竟高達…

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI 機運」報告中指出，雖然市場對 AI 推動的強勁需求已有共識，但下一波新興應用對先進封裝的需求仍被低估，使得台積電明後二年CoWoS產能將分別短缺高達40與70萬片。

由於CoWoS需求前景大爆發，Aletheia認為，外溢效應將使得相關供應鏈前景看俏，包括台積電、日月光投控、京元電、致茂、旺矽、鴻勁精密等台廠，都將成為這波正向產業趨勢下的最大的受惠者，均建議「買進」。

Aletheia指出，GPU 的出貨成長以及光罩尺寸的快速擴大，是 CoWoS 需求的兩大驅動力。然而，新型裝置如伺服器 CPU、高階 PC 與遊戲主機晶片、網通交換器等，自2025 年下半年開始採用 CoWoS 技術，並將在2026 年明顯加速。

Aletheia根據相關大廠計劃推出的產品及採用的技術估計，台積電2026年將短缺約40萬片CoWoS產能，短缺超過 20%，且 2027年短缺情況將更加嚴峻，預期將擴大至約70萬片，超過 30%。

這些產品包括輝達的Vera、GB10、Venice，超微的 Zen6、微軟 Xbox APU、博通的 Tomahawk 6、CPX 等。儘管台積電計畫在2024-2027 年間將 CoWoS 產能擴增四倍，但需求成長速度仍更快，促使客戶尋求封測廠協助供應。

例如，Vera CPU將由日月光投控與安克爾（Amkor）分工封裝；超微不僅將AI GPU，還將伺服器CPU、高階PC及Xbox CPU轉向 CoWoS 架構，使CoWoS需求在2025-2027年暴增8-10 倍，同樣依賴日月光投控進行所有新產品的封裝。

京元電方面，由於Rubin GPU 測試時間為一般的二倍，且幾乎獨家負責博通AI ASIC的最終測試，該業務將於 2026 年起強勁放量；另外，京元電還將受惠於台積電晶圓探針測試外包業務。

對其他台系相關設備廠而言，Aletheia認為，旺矽將受惠於台積電將晶圓探針測試外包給封測廠，而封測廠主要採用旺矽的解決方案；同時，旺矽是AI ASIC 生產放量的主要受惠者，因其幾乎獨家供應 MEMS 探針卡給 ASIC 服務商及主要晶片設計公司。

台積電 CoWoS AI

延伸閱讀

台積電傳啟動連4年漲價計畫！網憂「終端售價走高」可能衝擊供應鏈

台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易股票溢價率超過24%

壽險金控第3季回頭加碼台積股 有助大盤多頭火種延燒

台股神龍擺尾 國家隊撐腰…法人喊上攻29,500點之上

相關新聞

恩智浦推出整合EIS技術電池管理晶片組 提升電池監測能力

歐洲半導體大廠恩智浦半導體（NXP）宣布推出業界首款整合電化學阻抗譜（Electrochemical Impedance...

聯發科與歐洲太空總署完成全球首例R19 5G-Advanced衛星寬頻實網連線

聯發科與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defense an...

川普又變臉 輝達Blackwell禁止銷陸

美國總統川普2日表示，美國不會把輝達的Blackwell先進晶片給「其他人」，一改他在10月29日透露可能解禁Black...

輝達「美國製造」 四台廠助陣…黃仁勳點名

輝達執行長黃仁勳2日接受福斯新聞（Fox）訪問時，特別點名台積電、鴻海、緯創、矽品等四家台廠對輝達強化「美國製造」的重要...

光通訊廠大搶 CPO 商機

輝達（NVIDIA）Rubin CPX預計明年下半年底前出貨，業界傳出，微軟、Meta、Google、亞馬遜AWS等雲端...

記憶體封測業醞釀漲價 漲幅上看二位數 力成、南茂、華泰等進補

記憶體供不應求熱潮延燒，繼DDR4、DDR5等晶片報價狂升之後，後段封測廠受惠訂單蜂擁而入，近期也醞釀漲價，最快今年底至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。