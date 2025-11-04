ABF、BT 載板將進入上升周期 花旗：南電短線最強、長線首選是這檔

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI 帶動高階運算需求升溫，花旗證券最新報告指出，ABF與BT載板產業正邁入新一波上升周期，價格上漲與UTR（單位總收入）改善可期，有望受惠於 T-glass 原料短缺與記憶體需求回升。台廠中，花旗建議短線首選為南電（8046），而長線則優先依序為欣興（3037）、南電與景碩（3189），同時也上調三檔最新目標價。

目前T-glass就如同ABF載板產業的「雙面刃」。花旗指出，若廠商能確保原料供應無虞，將可直接受惠ABF價格上漲帶來的利多；反之，若T-glass取得不順，恐造成產能受限與交期延宕，進而影響整體營運表現。因此，能否穩定掌握T-glass供應，已成為決定ABF廠競爭力的關鍵因素。

事實上，市場關注ABF載板供需是否可望於2026年下半年回歸平衡。花旗分析，要使ABF產業達到供需平衡，門檻相當高，須同時滿足多項條件以支撐UTR（單位總收入）提升，包括：T-glass原料供應穩定、高階ABF良率未如預期提升、中階產品（如 PCNB）需求回升，以及AI伺服器下游組裝產能順利擴張等。

綜合各項因素觀察，花旗認為，ABF在2026年實現供需平衡的可能性仍低，特別是T-glass原料供應能否跟上需求仍具不確定性。

不過，隨著CoWoS生產計畫推進與ABF規格升級路線逐步明朗，預期整體產業使用率將自2026年下半年起顯著改善。若屆時PCNB產品迎來換機潮，將可望為ABF市場再添一股成長動能。

值得注意的是，儘管新台幣升值可能對2025年下半年產生匯兌壓力，花旗指出市場焦點正轉向T-glass原料供應吃緊與價格波動帶來的影響。

台廠中，個股評價方面，花旗長線首選欣興，目標價由165元上調至220元，主因Blackwell GPU需求推升ABF載板出貨，並預期2026年GB200／300電路板（HDI）良率改善可望進一步挹注獲利。

南電受惠400G／800G／1.6T交換器需求成長與ASIC專案布局成果，將評等由「中立」調升至「買進」，目標價由175元大升至360元，在 T-glass支援上被視為重要競爭優勢。

景碩則維持「買進」評等，目標價由115元上調至160元，主要受惠BT載板價格上漲及一線ABF客戶新訂單挹注，預期在AI伺服器需求延續下，營運表現仍具上行空間。

ABF 花旗 AI

