APSCC 2025登場 攸泰科技提出AI融合衛星打造智慧連結產業願景

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
攸泰科技董事長簡民智。記者吳凱中／攝影
亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會於台北萬豪酒店隆重開幕，這是台灣首次舉辦此年度國際盛會，也是APSCC成立31年首度來台。攸泰科技（6928）作為地主會員國申辦APSCC年會來台舉辦，不僅領銜首日主題演講，更以整合式關鍵任務衛星解決方案吸引國際關注，其中，攸泰科技董事長簡民智發表主題演講，提出以”無所不在的連結”、AI與衛星融合打造新一代智慧連結產業的願景。

此次APSCC年會主題「新工具帶來全新規則」 匯聚來自全球超過20國的衛星與太空產業領袖、政策決策者與研究機構代表，聚焦低軌衛星商轉、AI通訊整合與產業合作新模式。

攸泰科技長期深耕AI衛星融合應用，推動從防災減災、智慧交通、偏鄉通訊到海洋安全等場域的解決方案落地。台灣政府同步推進「衛星資料平台化」與「低軌衛星產業化」，協助產業鏈朝應用整合邁進。

作為APSCC地主會員，攸泰科技率領17位國際衛星公司高層組成的APSCC董事會成員拜會經濟部產業發展署與數位發展部數產署，展開合作洽談。討論焦點包括台灣太空產業的中長期布局、國際合作框架、投資環境與產業推動政策。

台灣具備半導體、通訊與AI研發優勢，應積極串聯亞太及歐美太空產業鏈，從供應鏈升級至全球合作夥伴角色。攸泰則分享其在衛星地面終端、通訊閘道與AI運算方面的整合經驗，提出如何以台灣製造能量支援低軌產業商轉。

攸泰科技董事長簡民智以「Connecting the Dots, Shaping the Future」為題發表主題演講，提出以”無所不在的連結”、AI與衛星融合打造新一代智慧連結產業的願景。接著「Advancing the Space Economy」論壇由攸泰執行長謝彥鵬代表台灣企業發言，與產發署、工研院及國際業界領袖共同探討台灣如何以ICT優勢進入全球衛星供應鏈。

此外，攸泰科技於展區以「Ubiquitous Connectivity」為主題，全面展示橫跨海、陸、空三大領域的衛星通訊創新成果，呈現AI與衛星整合應用的全貌。展出內容涵蓋相控陣列天線、Mobile Gateway、Marlin GMDSS，以及專為海事任務打造的控制電腦、圓形數位儀表板與4吋小型顯示器等強固型移動型裝置，皆可整合氣象、航跡、影像與即時通訊資訊，支援各類極端任務場景。

AI 董事長 太空

