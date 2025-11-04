Kuiper來台 遠傳：合法合規、最快2027年初合作落地

針對低軌衛星Kuiper來台落地合作，遠傳電信總經理井琪表示，28GHz頻譜作為衛星共用「合法合規」，多星系、多營運商更有利韌性，遠傳「從從容容、按部就班」準備，和Kuiper緊鑼密鼓洽談中，預估最快2027年初合作在台推出服務。

低軌衛星Kuiper將來台落地，遠傳因持有28GHz頻段為Kuiper所需頻段，最有希望合作運營；但中華電董事長簡志誠先前表示，「仍會極力爭取」，且認為5G頻譜做衛星用途，是否合法要商榷。

遠傳電信總經理井琪今天出席「成立影視雙基金」記者會後受訪表示，電信管理法無線電頻道規定，頻道使用就是「技術中立」，今年2月在數發部主導之下還加徵包括衛星，數發部近期也讓電信業者簽署28GHz頻譜和衛星和諧共用，「從合法合規來看，一點也沒問題」。

至於市場認為是否有機會移頻，井琪坦言「移頻很困難」，她舉例，遠傳和台灣大當年移頻，現在還在打C4官司，遠傳尊重中華電龍頭老大哥的地位，但通訊市場是開放，不是獨占市場，台灣市場現在也有Oneweb，「多星系、多個營運商，從韌性來看是個好事」。

她表示，遠傳如果和Kuiper簽約完，和中華電還是有合作機會；由於Oneweb在台灣沒有接收站，會影響通訊覆蓋表現，Kuiper有地面接受站，覆蓋很精準，遠傳會幫助選址，整個通訊市場很大。

井琪也透露，和Kuiper「談得很好，昨天還通過電話」，一切緊鑼密鼓進行中，Kuiper衛星計畫預計在明年底以前完成，計算相關時程，預估最快2027年初可以合作在台推出服務。

她進一步指出，遠傳只有和Kuiper低軌衛星業者接觸，「一切從從容容、按部就班做準備」，對方今年第2季跟遠傳聯繫上，持續洽談包括商業模式、商機等；至於何時簽約，以及是否為獨家合約等細節，還會再對外宣布。