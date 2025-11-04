聯發科攜手多單位 完成5G-Advanced衛星寬頻實網連線

聯發科（2454）與歐洲太空總署等單位，攜手合作運用Eutelsat的OneWeb低軌衛星，完成全球首次符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線。

除了歐洲太空總署，上述連線的合作單位還有Eutelsat、Airbus Defense and Space、SHARP、工研院、Rohde & Schwarz等。

聯發科指出，這將為5G-Advanced NR NTN技術的商業部署奠定重要基礎，透過全球統一的NTN技術標準，將不僅拓展衛星與行動通訊產業生態系的共通性，以降低成本結構，並進一步推動全球NTN衛星寬頻裝置的普及與應用。

聯發科提到，此次測試採用OneWeb低軌衛星，與該公司的NR NTN晶片組，及工研院NR NTN基地台進行通訊，實現包含Ku頻段、50MHz頻寬、條件式切換（CHO）等3GPP R19規範所定義的新功能。其中，由Airbus所打造的OneWeb低軌衛星，搭載能接取Ku頻段服務鏈路與Ka頻段回傳鏈路的透明轉發器，並採用地球移動波束（Earth-moving beams）技術。

在實網測試期間，搭載由SHARP開發之平板天線的NTN終端裝置，成功透過設置於荷蘭的歐洲太空總署歐洲太空研究與技術中心的閘道天線，完成與地面5G核心網路的連線。

聯發科認為，隨著3GPP標準的全面整合，並獲得整個行動通訊產業的廣泛採納，所有相容的衛星星系將能自然且無縫地補足地面網路的需求，實現真正無所不在，並帶來規模經濟效益的通訊連接，為智慧型手機、車用及物聯網等領域開啟全新市場。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，該公司為地面與非地面通訊領域的領導者，無論是在行動網路覆蓋有限甚至缺乏的地區，持續以科技連結世界，致力於改善人們的生活。此次與生態系夥伴攜手合作，成功實現與Eutelsat低軌衛星實網連線，朝向以3GPP為基礎的下世代NR NTN衛星寬頻通訊商用化又邁進一步。