聯發科與歐洲太空總署完成全球首例R19 5G-Advanced衛星寬頻實網連線

聯發科與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defense and Space、SHARP、工業技術研究院及Rohde & Schwarz等合作夥伴，成功運用Eutelsat的OneWeb低軌衛星完成全球首次符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功。

聯發科強調，這將為5G-Advanced NR NTN（非地面網路）技術的商業部署奠定重要基礎，透過全球統一的NTN技術標準將不僅拓展衛星與行動通訊產業生態系的共通性以降低成本結構，並進一步推動全球NTN衛星寬頻裝置的普及與應用。

此次測試採用OneWeb低軌衛星與聯發科技NR NTN晶片組及工研院NR NTN基地台（gNB）進行通訊，實現包含Ku頻段、50MHz頻寬、條件式切換（conditional handover，CHO）等3GPP R19規範所定義的新功能。

其中，由Airbus所打造的OneWeb低軌衛星搭載能接取Ku頻段服務鏈路（service link）與Ka頻段回傳鏈路（Ka-band feeder link）的透明轉發器（transparent transponder），並採用了地球移動波束（Earth-moving beams）技術。實網測試期間，搭載由SHARP開發之平板天線（flat panel antenna）的NTN終端裝置，成功透過設置於荷蘭的歐洲太空總署歐洲太空研究與技術中心（European Space Research and Technology Centre）的閘道天線完成與地面5G核心網路的連線。

聯發科強調，隨3GPP標準的全面整合並獲得整個行動通訊產業的廣泛採納，所有相容的衛星星系將能自然且無縫地補足地面網路的需求，實現真正無所不在並帶來規模經濟效益的通訊連接，並為智慧型手機、車用及物聯網等領域開啟全新市場。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，作為地面與非地面通訊領域的領導者，無論是在行動網路覆蓋有限甚至缺乏的地區，聯發科此次與生態系夥伴攜手合作，成功實現與Eutelsat低軌衛星實網連線，朝以3GPP為基礎的下世代NR NTN衛星寬頻通訊商用化又邁進一步。