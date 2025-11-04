宏達電攜台灣大、和嘉晏光學、得恩堂 啟動全台AI智慧眼鏡體驗服務

宏達電（2498）4日宣布，因 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡自上市以來反應熱烈、體驗需求持續攀升，特別與台灣大哥大（3045）擴大合作，將自 11 月 5 日起於全台新增 104 家 myfone 直營門市展示 VIVE Eagle，服務範圍將涵蓋主要都會區、重點城市商圈及鄉鎮區域，讓消費者能就近前往門市體驗及選購，親身感受 AI 穿戴科技的便利與魅力。

宏達電表示，這次擴展也攜手精品眼鏡通路嘉晏光學2020EYEhaus及其合作的多家專業經銷夥伴，包括得恩堂眼鏡（中山北路店、敦南店、左營店及五福二店）、保視力眼鏡（忠孝店）、皇家眼鏡（八德店及新竹文化店）、師傅眼鏡、寶翔眼鏡、新時代眼鏡（風格店）、聯合眼鏡（Sogo旗艦店）、中信眼鏡（鹿港店）、第一眼鏡及光亮眼鏡等10家眼鏡經銷通路品牌、共計14家門市。

宏達電指出，各合作門市將同步提供展示、體驗、配鏡、驗光與銷售等完整服務，打造更貼近生活的 AI 智慧眼鏡服務網絡。

宏達電強調，VIVE Eagle 銷售服務據點選擇以實體門市為核心，基於「提供完整體驗與服務」的理念。HTC 與台灣大哥大、嘉晏光學 2020EYEhaus 及其所合作的經銷夥伴攜手，打造最完善的體驗銷售流程。透過專業門市人員協助，消費者可即時了解 AI 語音助理、拍照翻譯、智慧朗讀等多項應用，感受 AI 穿戴科技如何融入日常。

VIVE Eagle 為 HTC 最新推出的 AI 智慧眼鏡，結合 AI 語音助理、智慧翻譯與拍攝、音樂聆聽、環境辨識與朗讀等多項創新功能，帶來「解放雙手」的便利體驗；VIVE Eagle 支援繁體中文語音操控及專屬 App 介面，並可連接 Google Gemini、OpenAI GPT 等主流 AI 平台，讓使用者能「動口不動手」，在旅行、通勤或運動時專注當下，體驗科技與時尚自然融合的智慧生活。

宏達電說，隨著此次新增 104 家台灣大哥大展示門市及 14 家嘉晏光學合作經銷門市，全台逾 200 家體驗據點將於 11 月 5 日起全面啟動展示服務。現場均設有「AI 體驗角落」，提供實機試戴與功能體驗，展示影像翻譯、AI 攝影、智慧朗讀等即時互動應用。消費者可前往體驗門市感受VIVE Eagle魅力，並就近至全台 myfone 門市及精品眼鏡通路門市選購。