精測10月營收符合預期 法人對今、明年營運評估正向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

精測（6510）10月營收月減2.8%、年增5.3%，符合市場預期，分析師指出，精測與日本Yokowo互相投資對方200萬美元，可擴展銷售市場，且精測受惠於HPC、AP等客戶需求，今年獲利大幅成長，明年營運展望正向。

分析師表示，根據調研機構對AP及HPC市場研究資料顯示，隨人工智慧手機及雲端運算成長，即使面對全球經濟不確定性及關稅政策的挑戰，市場仍維持韌性。展望未來，為因應未來市場的挑戰，精測持續深化市場布局，除與日本領先企業攜手合作，強化海外市場銷售布局外，亦與重要客戶緊密合作，持續開發次世代測試介面解決方案。

此外，精測持續加速布局人工智慧、應用處理器、無線射頻、記憶體等高階產品，並透過智慧製造提升製程能力與效率，確保在高速變遷的科技環境中保持領先，不僅提升產品的競爭力，也為未來的營運發展奠定扎實根基，鋪設企業長期發展的穩健道路。

展望後市，第4季營運因季節性因素會較上季小幅修正，但幅度不大，明年第1季和本季也不會差太多，預計2026年營運要到第2季將會放大成長力道，且目前已有多項新產品進入客戶認證階段，2026年可望逐步放量，帶動營收再創高峰，全年營收仍以雙位數成長為目標。

精測 布局 營收

