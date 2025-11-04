精測10月營收符合預期 法人對今、明年營運評估正向
精測（6510）10月營收月減2.8%、年增5.3%，符合市場預期，分析師指出，精測與日本Yokowo互相投資對方200萬美元，可擴展銷售市場，且精測受惠於HPC、AP等客戶需求，今年獲利大幅成長，明年營運展望正向。
分析師表示，根據調研機構對AP及HPC市場研究資料顯示，隨人工智慧手機及雲端運算成長，即使面對全球經濟不確定性及關稅政策的挑戰，市場仍維持韌性。展望未來，為因應未來市場的挑戰，精測持續深化市場布局，除與日本領先企業攜手合作，強化海外市場銷售布局外，亦與重要客戶緊密合作，持續開發次世代測試介面解決方案。
此外，精測持續加速布局人工智慧、應用處理器、無線射頻、記憶體等高階產品，並透過智慧製造提升製程能力與效率，確保在高速變遷的科技環境中保持領先，不僅提升產品的競爭力，也為未來的營運發展奠定扎實根基，鋪設企業長期發展的穩健道路。
展望後市，第4季營運因季節性因素會較上季小幅修正，但幅度不大，明年第1季和本季也不會差太多，預計2026年營運要到第2季將會放大成長力道，且目前已有多項新產品進入客戶認證階段，2026年可望逐步放量，帶動營收再創高峰，全年營收仍以雙位數成長為目標。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言