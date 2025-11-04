聽新聞
川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價

聯合報／ 記者蕭君暉蘇嘉維、編譯葉亭均／綜合報導

美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片出口力道仍未放寬，連帶衝擊鴻海廣達緯創等ＡＩ伺服器組裝廠概念股股價走弱，使五大代工廠昨天市值蒸發超過千億元。

川普於美國時間二日在空軍一號回答記者提問時表示，美國不會把輝達的先進晶片Blackwell給「其他人」。他說，「才剛推出的新的Blackwell，比每一款其他晶片還先進十年。不過，不會的，我們不會把這款晶片給其他人」。

川普對外宣布此消息後，連帶影響五大代工廠昨股價表現，連帶讓市值一日蒸發逾千億元。代工廠龍頭鴻海昨股價下跌六元，收二五一點五元，市值損失八三一點七八億元；緯創下跌百分之四點六五至一四三點五元，市值縮水二三一點九八億元；緯穎小跌百分之一點一五至四三一五元。廣達股價下跌百分之一至二九七點五元，但外資卻逆勢加碼買超逾兩千張。

台股大盤指數昨在台積電領軍下大漲逾二六○點，但盤中出現獲利了結賣壓，指數呈現開高走低，不過，台積電最後一盤爆出三五七八張買單拉抬十五元，翻紅上漲十元、收一五一○元；大盤也在台積拉抬下指數由黑翻紅，以上漲一○一點、二萬八三三四點作收，收盤指數續創新高。

