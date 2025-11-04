光通訊廠大搶 CPO 商機

輝達（NVIDIA）Rubin CPX預計明年下半年底前出貨，業界傳出，微軟、Meta、Google、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）下單力道強勁，光通訊廠波若威（3163）、上詮（3363）、華星光（4979）預計明年開始出貨，大啖共同封裝光學（CPO）商機。

輝達日前推出新款AI推論晶片Rubin CPX，能協助客戶處理生成影片及開發軟體等吃重工作，輝達執行長黃仁勳指出，Rubin CPX是第一個專為同時處理數百萬個詞元（token）AI模型打造的晶片，將以輝達下一代Rubin架構為基礎，外形有如顯卡，能嵌入現有伺服器電腦設計，或用於能在資料中心與其他硬體並行運作的獨立電腦。

輝達Rubin系列產品線預計明年上半年逐步量產出貨，主要搶攻AI推論市場，當中除了捨棄HBM、改以GDDR7為標準配備記憶體之外，更可讓客戶選擇搭載Spectrum-XGS乙太網路平台及ConnectX-8 SuperNIC規格的PCIe Gen 6產品線，象徵光通訊市場需求大幅崛起。

由於Rubin CPX主打推論市場，且可讓客戶大幅導入升級後的光通訊產品，目前微軟、Meta、Google、亞馬遜AWS等CSP廠下單力道積極，連帶讓波若威、上詮、華星光等光通訊廠已進入試產及送樣階段，預計明年可望量產出貨。