光通訊廠大搶 CPO 商機
輝達（NVIDIA）Rubin CPX預計明年下半年底前出貨，業界傳出，微軟、Meta、Google、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）下單力道強勁，光通訊廠波若威（3163）、上詮（3363）、華星光（4979）預計明年開始出貨，大啖共同封裝光學（CPO）商機。
輝達日前推出新款AI推論晶片Rubin CPX，能協助客戶處理生成影片及開發軟體等吃重工作，輝達執行長黃仁勳指出，Rubin CPX是第一個專為同時處理數百萬個詞元（token）AI模型打造的晶片，將以輝達下一代Rubin架構為基礎，外形有如顯卡，能嵌入現有伺服器電腦設計，或用於能在資料中心與其他硬體並行運作的獨立電腦。
輝達Rubin系列產品線預計明年上半年逐步量產出貨，主要搶攻AI推論市場，當中除了捨棄HBM、改以GDDR7為標準配備記憶體之外，更可讓客戶選擇搭載Spectrum-XGS乙太網路平台及ConnectX-8 SuperNIC規格的PCIe Gen 6產品線，象徵光通訊市場需求大幅崛起。
由於Rubin CPX主打推論市場，且可讓客戶大幅導入升級後的光通訊產品，目前微軟、Meta、Google、亞馬遜AWS等CSP廠下單力道積極，連帶讓波若威、上詮、華星光等光通訊廠已進入試產及送樣階段，預計明年可望量產出貨。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言