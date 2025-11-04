川普又變臉 輝達 Blackwell 禁止銷陸 各大公司正從台灣撤離赴美設廠

美國總統川普2日表示，美國不會把輝達的Blackwell先進晶片給「其他人」，一改他在10月29日透露可能解禁Blackwell晶片銷陸的態度。川普短短五天內「變臉」，對輝達Blackwell晶片銷陸觀點出現180度轉變，業界譁然。

川普還談到，他預估再過兩年，美國將擁有全球40%到50%的晶片市場，「現在最大的變化是，各大公司正從台灣撤離，進入美國設廠，這都是因為關稅政策。如果我們沒有課關稅，他們根本不會這麼做。」

他重申，唯一能避開關稅的方法，就是在美國本土建廠生產。只要在美國設廠、在美國生產產品，就不用付任何關稅，「事情就這麼簡單」。

受相關消息衝擊，以鴻海（2317）為首的五大AI伺服器代工廠昨（3）日股價全面走弱，並拖累加權指數盤中一度由紅翻黑，其中，緯創（3231）大跌4.65％至143.5元，跌幅最重；鴻海也下跌6元、收251.5元；廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）同步收黑。五大AI伺服器代工廠昨天市值合計蒸發逾1,285億元。

川普在空軍一號座機上回答記者提問時表示：「才剛推出的新的Blackwell，比每一款其他晶片還先進了十年。不過，不會的，我們不會把這款晶片給其他人。」這番話透露川普政府可能不會沒有限制地允許輝達Blackwell輸出。

川普並透露，自己經常與輝達執行長黃仁勳見面，不過，除了表達「恭喜」外，沒有理由立刻又與黃仁勳再度會面。

川普接受CBS「60分鐘」專訪時，也提到輝達晶片銷往大陸的議題。主持人歐唐納問道：「您會允許晶片製造商輝達向中國銷售最先進的晶片嗎？」

川普回答，「不，不會。但…」主持人追問：「也就是說，這完全不在考慮範圍內？」

川普說：「我們會讓他們和輝達打交道。輝達是全球這方面的領導企業，我們會允許他們與輝達往來，但不包括最先進的產品。我們不會讓任何國家擁有最先進的晶片，除了美國。」

主持人再問：「因為那樣中國就會贏得AI競賽？」川普說：「倒也不一定會贏，但他們肯定會取得對等的優勢。現在是我們領先，因為我們正以前所未有的速度生產電力。允許企業自行發電是我的構想，老實說，之前沒有人想到過。」

即便輝達仍無法甩開Blackwell銷陸「緊箍咒」，法人認為，目前亞馬遜、微軟、Google、Meta等北美雲端服務供應商（CSP）仍持續加碼AI基建投資，AI伺服器市場仍是帶動當前科技產業向上成長的「硬需求」，帶動鴻海、廣達、緯創等相關伺服器代工廠營運持續上升，前景不看淡。（編譯葉亭均、劉忠勇、記者蕭君暉、蘇嘉維）



