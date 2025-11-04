LINE TV 揪伴 優化觀影平台

因應台灣影音串流平台（OTT）市場內容與服務高度碎片化，以及大者恆大的趨勢，LINE台灣昨（3）日宣布旗下LINE TV與KKTV整合，結合各自的用戶基礎、華語及日語內容的優勢與資源，以提升內容競爭力、升級用戶體驗、擴大內容投資三大面向為核心策略，打造優質、多元的觀影平台。

LINE TV表示，和KKTV正進行整合程序，暫時無法公布交易金額、股權比率與合併時程。目前LINE TV月活躍用戶500萬，KKTV月活躍用戶100萬，原KKTV用戶經由「帳號授權」成為LINE TV 用戶。