世界260億資本支出拍板 今開法說公布財報

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（3）日公告，董事會拍板12吋與8吋機器設備及相關廠務設備資本支出逾260億元。世界說明，是因應業務成長需要供生產使用。世界預計今天召開法說會公布財報與展望。世界公告，12吋機器設備及相關廠務設備資本支出213.16億元；8吋廠47.33億元。

世界曾在法說會提到，2025年持續提供長期穩定成熟製程產能，以現金支付基礎計算的資本支出600億至700億元，超過九成用於新加坡12吋廠VSMC，剩餘不到10%用於其他廠區。

世界第3季營收123.49億元，季增5.6%。累計前三季營收359.98億元，年增10.8%。對於2026年資本支出，世界先前提到，由於新加坡廠目標2027年量產，初步看來2026年資本支出仍高，但實際數據將於2026年初法說會說明。