快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

鴻海組隊插旗智慧長照 攜手馬偕醫院、祥寶機構

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海、馬偕、祥寶三方攜手整合AI應用跨足長照體系。記者蕭君暉／攝影
鴻海、馬偕、祥寶三方攜手整合AI應用跨足長照體系。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）昨（3）日與馬偕紀念醫院、祥寶尊榮長照集團三方簽署合作備忘錄，在祥寶長照機構導入AI穿戴式監測、遠距醫療平台與外骨骼肌力輔助裝置等鴻海智慧醫療產品，共同建構智慧長照一體化示範模式，翻轉傳統照護樣貌，開啟長照醫療新時代。

鴻海先前宣布攜手台北榮總跨足智慧醫院，以及攜手台中榮總跨足醫護機器人後，昨天又跨入長照醫療，在智慧醫療領域再下一城。

這次三方合作首波示範場域將位於祥寶長照機構桃園及台北兩處據點，服務約250位長者。住民長者將配戴智慧健康表（CoDoctor Watch），連續監測血壓、脈搏波（PPG）、心率變異度（HRV）與血管彈性等多項生理指標。資料即時上傳至雲端平台，透過AI模型進行趨勢分析與異常警示，協助照護團隊早期辨識潛在風險，達到全天候預防性照護與精準健康管理。

鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄表示，鴻海推出的智慧健康表是二級醫療產品，可以掌握血氧、血壓與單導心電，可以測心律不整、心肌梗塞、心衰竭，加上鴻海有AI模型，擁有算法、算力與數據，可監控長者的體徵，達到精準醫療與健康管理的目標。

他說，在智慧長照環境下，長者最重要的是院外數據，長者可利用鴻海的遠端醫療，也就是遠端的端（智慧健康表），以及遠端的雲（AI模型），能夠偵測長者的體徵是否有問題，例如心律不整或是心魂顫動，或是心衰竭與心肌梗塞等，掌握數據指標，可以給醫生作參考，也能夠事先發現，事前預防，開啟智慧長照新時代。

有關與台中榮總合作的醫護機器人（Nurabot），他說，專案已進入最後階段，進行三個月壓力測試，成果亮眼；展望後市，集團將依地區與醫院需求，擴大導入其他院所。

姜志雄說，Nurabot從系統架構看，由四個雲端協同運作，包括鴻海的核心算力平台Fox Brain，提供模擬與協作環境的輝達（NVIDIA） Omniverse，負責臨床資訊整合的醫院HIS系統，以及具備自主運算能力的機器人本體。

鴻海 長照 雲端平台

延伸閱讀

你誰？VTuber Chibi揭露萬聖節造型 粉絲：愚人節又到了？

鴻海真會到400還是外資先出貨？R爸：股東短時間多3萬人、製造錨定效應

雲端四雄大投資總額上看3,800億美元 鴻海、廣達等營運可望衝一波

鴻海2027年擬推出5至10位元量子電腦原型 強攻量子運算商機

相關新聞

川普又變臉 輝達Blackwell禁止銷陸

美國總統川普2日表示，美國不會把輝達的Blackwell先進晶片給「其他人」，一改他在10月29日透露可能解禁Black...

輝達「美國製造」 四台廠助陣…黃仁勳點名

輝達執行長黃仁勳2日接受福斯新聞（Fox）訪問時，特別點名台積電、鴻海、緯創、矽品等四家台廠對輝達強化「美國製造」的重要...

光通訊廠大搶 CPO 商機

輝達（NVIDIA）Rubin CPX預計明年下半年底前出貨，業界傳出，微軟、Meta、Google、亞馬遜AWS等雲端...

記憶體封測業醞釀漲價 漲幅上看二位數 力成、南茂、華泰等進補

記憶體供不應求熱潮延燒，繼DDR4、DDR5等晶片報價狂升之後，後段封測廠受惠訂單蜂擁而入，近期也醞釀漲價，最快今年底至...

記憶體封測業者衝刺獲利 跨足高階產線

記憶體封測業者搶搭記憶體供不應求商機之際，也積極布局高階產品線，進一步提升獲利。

鴻海組隊插旗智慧長照 攜手馬偕醫院、祥寶機構

鴻海昨（3）日與馬偕紀念醫院、祥寶尊榮長照集團三方簽署合作備忘錄，在祥寶長照機構導入AI穿戴式監測、遠距醫療平台與外骨骼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。