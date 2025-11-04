鴻海組隊插旗智慧長照 攜手馬偕醫院、祥寶機構
鴻海（2317）昨（3）日與馬偕紀念醫院、祥寶尊榮長照集團三方簽署合作備忘錄，在祥寶長照機構導入AI穿戴式監測、遠距醫療平台與外骨骼肌力輔助裝置等鴻海智慧醫療產品，共同建構智慧長照一體化示範模式，翻轉傳統照護樣貌，開啟長照醫療新時代。
鴻海先前宣布攜手台北榮總跨足智慧醫院，以及攜手台中榮總跨足醫護機器人後，昨天又跨入長照醫療，在智慧醫療領域再下一城。
這次三方合作首波示範場域將位於祥寶長照機構桃園及台北兩處據點，服務約250位長者。住民長者將配戴智慧健康表（CoDoctor Watch），連續監測血壓、脈搏波（PPG）、心率變異度（HRV）與血管彈性等多項生理指標。資料即時上傳至雲端平台，透過AI模型進行趨勢分析與異常警示，協助照護團隊早期辨識潛在風險，達到全天候預防性照護與精準健康管理。
鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄表示，鴻海推出的智慧健康表是二級醫療產品，可以掌握血氧、血壓與單導心電，可以測心律不整、心肌梗塞、心衰竭，加上鴻海有AI模型，擁有算法、算力與數據，可監控長者的體徵，達到精準醫療與健康管理的目標。
他說，在智慧長照環境下，長者最重要的是院外數據，長者可利用鴻海的遠端醫療，也就是遠端的端（智慧健康表），以及遠端的雲（AI模型），能夠偵測長者的體徵是否有問題，例如心律不整或是心魂顫動，或是心衰竭與心肌梗塞等，掌握數據指標，可以給醫生作參考，也能夠事先發現，事前預防，開啟智慧長照新時代。
有關與台中榮總合作的醫護機器人（Nurabot），他說，專案已進入最後階段，進行三個月壓力測試，成果亮眼；展望後市，集團將依地區與醫院需求，擴大導入其他院所。
姜志雄說，Nurabot從系統架構看，由四個雲端協同運作，包括鴻海的核心算力平台Fox Brain，提供模擬與協作環境的輝達（NVIDIA） Omniverse，負責臨床資訊整合的醫院HIS系統，以及具備自主運算能力的機器人本體。
