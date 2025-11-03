世界先進董事會拍板 12吋廠與8吋資本支出逾260億元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

世界（5347）先進今日公告董事會拍板12吋廠與8吋資本支出逾260億元，世界先進說明，取得具體目的因應公司業務成長需要供生產用。世界先進預計明日召開法說會公布財報展望。

世界先進今日董事會先拍板最新資本支出，公告8吋機器設備及相關廠務設備以及12吋機器設備及相關廠務設備。

世界先進公告，8吋機器設備及相關廠務設備：新台幣47.33億元，12吋機器設備及相關廠務設備：新台幣213.16億元。

世界先進 新台幣 資本支出 董事 財報

相關新聞

助LINE TV與KKTV合併！能率創投攜手鑫傳 盼奠定台灣OTT平台龍頭

LINE TV與KKTV今天宣布合併，鑫傳的母公司台數科為LINE TV最大台資股東，能率創投也為LINE TV策略股東...

台積電：定價以策略導向 與客戶合作提供價值

半導體業者透露晶圓代工龍頭台積電已通知客戶先進製程漲價，台積電今天回覆記者詢問指出，不評論價格問題，台積電定價策略始終以...

台灣AI專利爆發！近8年增近9倍 成全球第9大AI專利申請來源國

經濟部指出，全球人工智慧（AI）專利布局持續升溫，台灣近8年AI專利申請量成長近9倍，顯示本土AI研發能量快速躍升，已成...

瀚宇博精成科聯合法說會 總座更新全球生產、資本支出超標

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶...

LINE TV與KKTV將整合 鑫傳擴大OTT投資布局

台數科（6464）集團旗下鑫傳（6856）國際多媒體科技3日宣布，投資事業LINE TV巧克科技新媒體與KKTV將正式整...

先進製程報價看漲？ 台積電最新說法來了

台積電（2330）先進製程產能供不應求，業界傳出9月已通知客戶2026年續漲價個位數百分比，實現連續第四年漲價，或有業界...

