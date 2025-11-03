緯創啟動算力捐贈計畫 明年供每年百萬小時GPU助攻AI發展

在AI浪潮席捲全球的時代，算力正成為新一輪科技競爭的關鍵資源。緯創（3231）宣布啟動「緯創算力捐贈計畫（Wistron Computing Power Donation Program）」，自2026年起，每年將捐出100萬小時GPU算力，免費提供給具潛力的國內外新創團隊與學術研究機構，協助他們跨越高成本的運算門檻，加速AI創新與產業升級。

緯創表示，公司與時代基金會Garage+共同推動的計畫，以「透過科技為社會創造正面影響力」為核心精神，整合產業資源，將頂尖算力轉化為新創與學術研究成長的燃料，打造永續創新的新引擎。

「緯創算力捐贈計畫」每年將支持多個新創團隊及研究單位，每案可獲得6個月、5,000至3萬5,000 GPU小時不等的無償資源，協助入選團隊進行AI模型訓練、微調與部署，或各類複雜模擬與虛擬運算實驗。

緯創董事長林憲銘表示，科技不應只是競賽，而應成為共享進步的力量。AI已是驅動產業永續與科技創新的關鍵動能，但算力成本仍是許多創新者及研究人員的最大門檻。「緯創算力捐贈計畫」讓算力成為推動創意前進的力量，「我們以捐贈形式打開資源之門，讓創意得以落地，讓更多人參與AI革命。」