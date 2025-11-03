精確實業切入AI伺服器水冷板領域 打入全球供應鏈、營運再添動能

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

精確實業（3162）自去年起，藉由自身精密工藝技術投身AI液冷散熱領域，自研多項液冷散熱零部件，包含分歧管、水冷板、記憶體散熱模組、CDU、浸沒式液冷機櫃…等。

精確實業表示，近期自客戶AI服務器廠商獲得訂單，據此精確將按照客戶規格要求進行AI服務器浸沒式液冷櫃的設計、開發及生產。截至本公告日期，精確實業已通過該客戶針對浸沒式液冷櫃的技術驗證。上述產品的最終客戶為全球性半導體企業及AI伺服器廠商訂單，相關產品預計將於本月開始分批交付。

此外，精確已通過另一間AI服務器液冷系統廠商的分歧管技術驗證，並已獲取相關訂單，首批量產品預計將於2025年11月底前開始交付，預期後續訂單量將逐月增加。同時針對液冷系統中重要零部件-分歧管，精確亦開始交付其他客戶送樣階段，預期未來將逐步放量產能生產。

為滿足上述訂單的交付以及未來潛在訂單的需求，公司已於第3季與福曼科技成立合資公司以共同拓展AI伺服器液冷系統相關業務，並於嘉興建設相關生產工廠，預計將於2025年12月底達到大批量生產水平，在AI領域高精密度極潔淨度要求下，工廠已具備最新生產設備及被驗證資質，以滿足更多客戶產能需求。

鑒於各行業對AI解決方案的需求持續增長，全球AI伺服器液冷系統市場預計將迎來快速發展。精確於汽車電池盒結構件及液冷散熱等產品方面擁有全球領先的開發與生產技術及相關自主知識產權，可實現相關產品潔淨、無洩漏、安全可靠的高性能表現，進而能夠確保核心液冷系統部件的大規模生產與交付。

精確耕耘電動車電池盒多年下，今年前三季營收為56億，較去年同期大幅增加90%，同時也已遠超2024年全年45億，展望公司今年營收在第4季傳統旺季及新訂單逐步量產下，2025年營收可望再向上攀升。

