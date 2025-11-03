緯創啟動算力捐贈 每年捐贈百萬GPU時數、為AI創新注入永續動能

在AI浪潮席捲全球的時代，算力正成為新一輪科技競爭的關鍵資源。緯創（3231）3日宣布啟動「緯創算力捐贈計畫（Wistron Computing Power Donation Program）」，自2026年起，每年將捐出100萬小時GPU算力，免費提供給具潛力的國內外新創團隊與學術研究機構，協助他們跨越高成本的運算門檻，加速AI創新與產業升級。

這項由緯創發起，與時代基金會Garage+共同推動的計畫，以「透過科技為社會創造正面影響力」為核心精神，整合產業資源，將頂尖算力轉化為新創與學術研究成長的燃料，打造永續創新的新引擎。

「緯創算力捐贈計畫」每年將支持多個新創團隊及研究單位，每案可獲得6個月、5,000至35,000 GPU小時不等的無償資源，協助入選團隊進行AI模型訓練、微調與部署，或各類複雜模擬與虛擬運算實驗。

緯創董事長林憲銘表示：「科技不應只是競賽，而應成為共享進步的力量。AI已是驅動產業永續與科技創新的關鍵動能，但算力成本仍是許多創新者及研究人員的最大門檻。『緯創算力捐贈計畫』讓算力成為推動創意前進的力量，我們以捐贈形式打開資源之門，讓創意得以落地，讓更多人參與AI革命。」

不同於一般資助計畫，「緯創算力捐贈計畫」並非單純的算力補助，而是一項結合「算力＋育成＋產業連結」的整合行動。計畫專注於支持AI、永續科技等關鍵領域的技術突破與應用落地。Garage+將提供新創輔導與業界對接，讓技術創意不止停留在實驗室，更能走進真實市場。而學術研究單位，亦可從此計畫獲得助力，讓實驗室內的研究，突破算力限制，取得可觀的成果，加速落地及場域驗證，產生更大價值。

這場由產業與創新共同推動的「算力公益」，將為臺灣AI生態注入新活水，讓科技進步更具社會溫度。

首屆「緯創算力捐贈計畫」將於2025年11月3日起開放國內外新創與臺灣學研機構申請，至12月12日截止，入選名單預計於2026年1月初公布。

計畫採半年為一期，由專業委員審查，提供每案至少5,000至35,000 GPU小時，使用期6個月，視成果可延展算力資源或使用時間。