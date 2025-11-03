助LINE TV與KKTV合併！能率創投攜手鑫傳 盼奠定台灣OTT平台龍頭
LINE TV與KKTV今天宣布合併，鑫傳的母公司台數科為LINE TV最大台資股東，能率創投也為LINE TV策略股東，積極協助合併案，盼奠定台灣OTT平台的龍頭寶座，持續強化OTT內容投資與跨平台生態布局。
鑫傳的母公司台數科於2020年以約新台幣3.8億元投資巧克科技新媒體，成為LINE TV最大台資股東；2024 年，鑫傳國際再投入1.97億元認購現增股份，進一步鞏固雙方合作基礎。而能率創投為專業投資創投公司，除了機器人、AI領域的布局，也涉入數位內容等投資。
台數科集團表示，此案也象徵自2019年啟動OTT戰略以來，從「合螢、合資、合製」3階段策略邁向整合成果，並結合在影視業琢磨多年的能率創投參與投資，持續強化內容投資與跨平台生態布局。
LINE TV指出，目前LINE TV月活躍用戶超過500萬人，依資策會2025年調查數據顯示，LINE TV的使用率位居台灣OTT品牌第一，與KKTV整合後採用AVOD（廣告制）、SVOD（訂閱制）及FAST頻道廣告收益等多元營收模式，搭配自製戲劇與原創內容投資擴張，預期將成為台灣OTT產業鏈成長的主要動能。
為使OTT內容更貼近家庭收視習慣，台數科將LINETV嵌入智慧機上盒，讓使用者僅需按下遙控器即可收看LINE TV節目，此舉開創「OTT頻道化」先例，進一步拉近傳統有線電視與串流平台的使用體驗。
鑫傳國際總裁廖紫岑表示，這次整合是本土OTT產業轉型的重要里程碑，鑫傳國際將以在地內容為基礎，結合AI與數據分析，推動台灣影視產業升級，持續創造股東長期價值與競爭優勢。
