快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

助LINE TV與KKTV合併！能率創投攜手鑫傳 盼奠定台灣OTT平台龍頭

中央社／ 台北3日電
KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出相對應措施，方便用戶轉移至LINE TV。（翻攝自KKTV官網）
KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出相對應措施，方便用戶轉移至LINE TV。（翻攝自KKTV官網）

LINE TV與KKTV今天宣布合併，鑫傳的母公司台數科為LINE TV最大台資股東，能率創投也為LINE TV策略股東，積極協助合併案，盼奠定台灣OTT平台的龍頭寶座，持續強化OTT內容投資與跨平台生態布局。

鑫傳的母公司台數科於2020年以約新台幣3.8億元投資巧克科技新媒體，成為LINE TV最大台資股東；2024 年，鑫傳國際再投入1.97億元認購現增股份，進一步鞏固雙方合作基礎。而能率創投為專業投資創投公司，除了機器人、AI領域的布局，也涉入數位內容等投資。

台數科集團表示，此案也象徵自2019年啟動OTT戰略以來，從「合螢、合資、合製」3階段策略邁向整合成果，並結合在影視業琢磨多年的能率創投參與投資，持續強化內容投資與跨平台生態布局。

LINE TV指出，目前LINE TV月活躍用戶超過500萬人，依資策會2025年調查數據顯示，LINE TV的使用率位居台灣OTT品牌第一，與KKTV整合後採用AVOD（廣告制）、SVOD（訂閱制）及FAST頻道廣告收益等多元營收模式，搭配自製戲劇與原創內容投資擴張，預期將成為台灣OTT產業鏈成長的主要動能。

為使OTT內容更貼近家庭收視習慣，台數科將LINETV嵌入智慧機上盒，讓使用者僅需按下遙控器即可收看LINE TV節目，此舉開創「OTT頻道化」先例，進一步拉近傳統有線電視與串流平台的使用體驗。

鑫傳國際總裁廖紫岑表示，這次整合是本土OTT產業轉型的重要里程碑，鑫傳國際將以在地內容為基礎，結合AI與數據分析，推動台灣影視產業升級，持續創造股東長期價值與競爭優勢。

LINE OTT 創投 平台 KKTV

延伸閱讀

傅雷出道51年螢幕初吻獻給她！楊貴媚想談愛「正物色對象」

LINE群組號召車友馬路當賽道飆車 新北警逮11人扣10輛涉案車

竹縣府挨批新媒體經營落後竹北市公所 新聞處：檢討策略

Nespresso咖啡機雙11優惠2,990元起 同步推聖誕節慶口味溫暖登場

相關新聞

助LINE TV與KKTV合併！能率創投攜手鑫傳 盼奠定台灣OTT平台龍頭

LINE TV與KKTV今天宣布合併，鑫傳的母公司台數科為LINE TV最大台資股東，能率創投也為LINE TV策略股東...

台積電：定價以策略導向 與客戶合作提供價值

半導體業者透露晶圓代工龍頭台積電已通知客戶先進製程漲價，台積電今天回覆記者詢問指出，不評論價格問題，台積電定價策略始終以...

台灣AI專利爆發！近8年增近9倍 成全球第9大AI專利申請來源國

經濟部指出，全球人工智慧（AI）專利布局持續升溫，台灣近8年AI專利申請量成長近9倍，顯示本土AI研發能量快速躍升，已成...

瀚宇博精成科聯合法說會 總座更新全球生產、資本支出超標

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶...

LINE TV與KKTV將整合 鑫傳擴大OTT投資布局

台數科（6464）集團旗下鑫傳（6856）國際多媒體科技3日宣布，投資事業LINE TV巧克科技新媒體與KKTV將正式整...

先進製程報價看漲？ 台積電最新說法來了

台積電（2330）先進製程產能供不應求，業界傳出9月已通知客戶2026年續漲價個位數百分比，實現連續第四年漲價，或有業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。