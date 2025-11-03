台積電：定價以策略導向 與客戶合作提供價值

半導體業者透露晶圓代工龍頭台積電已通知客戶先進製程漲價，台積電今天回覆記者詢問指出，不評論價格問題，台積電定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值。

台積電今天盤中走勢勁揚，最高觸1520元，漲20元，終場收1510元，漲10元，漲幅0.67%，市值近新台幣39.16兆元。

半導體業者日前透露，台積電9月通知客戶5奈米以下先進製程將連續漲價4年，是前所未見情況。此外，台積電將成熟製程的設備與人力轉往先進製程，預期明年成熟製程不排除可能供應短缺。

業者認為，台積電在美國亞利桑那州投資龐大，將建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心，總投資金額高達1650億美元，成本壓力加劇，可能是台積電調漲先進製程報價的主因。

台積電先前表示，隨著日本熊本和美國亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，來自海外晶圓廠的利潤稀釋將更為顯著。預期2025年開始的未來5年，由於海外晶圓廠量產對毛利率稀釋在初期的影響約為每年2至3個百分點，到了後期則擴大為3至4個百分點。

手機晶片廠聯發科日前在線上法人說明會中指出，在產能吃緊的情況下，聯發科將策略性調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。是否因代工報價調漲採取的因應策略，備受矚目。