台灣AI專利爆發！近8年增近9倍 成全球第9大AI專利申請來源國
經濟部指出，全球人工智慧（AI）專利布局持續升溫，台灣近8年AI專利申請量成長近9倍，顯示本土AI研發能量快速躍升，已成為全球第9大AI專利申請來源國。
觀察台灣布局情形，鴻海（2317）、工研院、中華電信（2412）、資策會與英業達（2356）等企業與法人位居前五大申請機構，展現產官研多方投入。其中，以智慧駕駛、健康照護及醫學影像輔助診斷等領域表現最為突出，與台灣在半導體與系統整合作為長期深耕的強項相互呼應。
經濟部表示，憑藉晶片製造、關鍵零組件與軟硬整合優勢，台灣已成為全球AI供應鏈不可或缺的重要角色。未來政府將加速推進「產業AI化、AI產業化」雙軌策略，讓AI應用深化至各行各業，提升台灣整體產業競爭力。
