快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

聽新聞
0:00 / 0:00

瀚宇博精成科聯合法說會 總座更新全球生產、資本支出超標

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
瀚宇博總座陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。記者尹慧中攝影
瀚宇博總座陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。記者尹慧中攝影

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國更新全球製造據點現況。另外提及今年資本支出計劃已較先前預估不低於40億元超標達到60億元，提前應對客戶2027年需求準備產能投資。

他指出，公司持續開拓高階技術能力應用，技術能力方面，子公司精成科Lincstech日本兩個工廠配合記憶體HBM、探針卡應用等需求。公司多點布局，讓客戶降低風險，24-40層HLC板新加坡已出貨220K年底前可達到320K，伺服器主板出貨65萬片目前看來市占率約6%，目標擴廠後持續上升。公司統計AI伺服器用板市占率約23%已達150K，瀚宇博加上精成科合計NB用板8,000萬片，市占率50%。

EMS部分，陶正國也說，精成科昆山廠22條線，華南20條SMT線，馬來西亞廠應對工控通訊有10條線，未來是EMS發展重點。

提到前三季毛利率變化，他提到，銅價上漲導致CCL價格墊高，同時特殊金屬加工材料也上漲影響毛利率。此外精成科馬來西亞工廠新廠量產提升折舊費用，匯率和去年同期相比影響2%。

先前瀚宇博和精成科合計預估今年資本支出不低於40億元，不過目前已達到60億元，公司指出，2027年需求已提前在2025年投資。

馬來西亞 瀚宇博 毛利率 資本支出 伺服器

延伸閱讀

謝侑芯馬來西亞猝逝　經紀人回應「未全程陪同」原因

毅嘉10月營收月減4% 新廠年底投產

影／婦匯370萬買馬來西亞預售屋 警看文件「沒公司章」戳破是詐騙

藝人鄧月平在馬來西亞奪銅 港跆協會不認「為港出賽」身分

相關新聞

台灣AI專利爆發！近8年增近9倍 成全球第9大AI專利申請來源國

經濟部指出，全球人工智慧（AI）專利布局持續升溫，台灣近8年AI專利申請量成長近9倍，顯示本土AI研發能量快速躍升，已成...

LINE TV與KKTV將整合 鑫傳擴大OTT投資布局

台數科（6464）集團旗下鑫傳（6856）國際多媒體科技3日宣布，投資事業LINE TV巧克科技新媒體與KKTV將正式整...

先進製程報價看漲？ 台積電最新說法來了

台積電（2330）先進製程產能供不應求，業界傳出9月已通知客戶2026年續漲價個位數百分比，實現連續第四年漲價，或有業界...

瀚宇博精成科聯合法說會 總座更新全球生產、資本支出超標

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶...

鴻海：持續推動醫療機器人 減輕護理長照工作負擔

鴻海今天與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署三方合作備忘錄，布局人工智慧（AI）遠距醫療照護解決方案。鴻海集團B事業群暨數位...

宏碁打造「海龜 AI 辨識系統」 以 AI 技術助力海洋保育

身為深耕永續的企業公民，宏碁（2353）參與海洋委員會海洋保育署舉行的「海洋保育、攜手永續」ESG專案，以科技實力協助守...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。