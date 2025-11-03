聽新聞
0:00 / 0:00
瀚宇博精成科聯合法說會 總座更新全球生產、資本支出超標
PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博（5469）3日攜手PCBA/EMS子公司精成科（6191）召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國更新全球製造據點現況。另外提及今年資本支出計劃已較先前預估不低於40億元超標達到60億元，提前應對客戶2027年需求準備產能投資。
他指出，公司持續開拓高階技術能力應用，技術能力方面，子公司精成科Lincstech日本兩個工廠配合記憶體HBM、探針卡應用等需求。公司多點布局，讓客戶降低風險，24-40層HLC板新加坡已出貨220K年底前可達到320K，伺服器主板出貨65萬片目前看來市占率約6%，目標擴廠後持續上升。公司統計AI伺服器用板市占率約23%已達150K，瀚宇博加上精成科合計NB用板8,000萬片，市占率50%。
EMS部分，陶正國也說，精成科昆山廠22條線，華南20條SMT線，馬來西亞廠應對工控通訊有10條線，未來是EMS發展重點。
提到前三季毛利率變化，他提到，銅價上漲導致CCL價格墊高，同時特殊金屬加工材料也上漲影響毛利率。此外精成科馬來西亞工廠新廠量產提升折舊費用，匯率和去年同期相比影響2%。
先前瀚宇博和精成科合計預估今年資本支出不低於40億元，不過目前已達到60億元，公司指出，2027年需求已提前在2025年投資。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言