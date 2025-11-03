LINE TV與KKTV將整合 鑫傳擴大OTT投資布局

台數科（6464）集團旗下鑫傳（6856）國際多媒體科技3日宣布，投資事業LINE TV巧克科技新媒體與KKTV將正式整合，整合後將共同為用戶打造一個更優質、多元的觀影平台。

台數科指出，此案象徵自2019年台數科集團啟動OTT戰略以來，從「合螢、合資、合製」三階段策略邁向整合成果，並持續強化內容投資與跨平台生態布局。

鑫傳的母公司台數科於2020年以約新台幣3.8億元投資巧克科技新媒體，成為LINE TV最大台資股東；2024年，鑫傳國際再投入1.97億元認購現增股份，進一步鞏固雙方合作基礎。

目前LINE TV月活躍用戶超過500萬人，依資策會2025年調查數據顯示，LINE TV的使用率位居台灣OTT品牌第一，與KKTV整合後採用 AVOD（廣告制）、SVOD（訂閱制） 及 FAST 頻道廣告收益等多元營收模式，搭配自製戲劇與原創內容投資擴張，預期將成為台灣OTT產業鏈成長的主要動能。

為使OTT內容更貼近家庭收視習慣，台數科表示，特別將 LINE TV嵌入「哈 TV+」智慧機上盒，並設定「5555」 定頻頻道，讓使用者僅需按下遙控器即可收看 LINE TV 節目。此舉開創「OTT 頻道化」先例，進一步拉近傳統有線電視與串流平台的使用體驗，展現集團在「內容 × 科技 × 用戶體驗」上的整合實力。

鑫傳國際除投入OTT內容與數位廣告外，亦積極發展 FAST 頻道、直播購物與 AI 內容推薦技術，並將結合集團會員經濟「哈 POINTS」數據平台，打造跨裝置整合的觀劇與互動生態。

台數科總裁廖紫岑表示，這次整合是本土OTT產業轉型的重要里程碑。鑫傳國際將以在地內容為基礎，結合 AI 與數據分析，推動台灣影視產業升級，持續創造股東長期價值與競爭優勢。