快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

中華電信取得 SES O3b 中軌衛星商用許可 完成多軌衛星網路布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近年積極打造多軌衛星布局，除自家高軌衛星布局，更獨家拿下低軌衛星OneWeb代理權，中華電信3日宣布，歷時14個月，終於在114年10月30日通過主管機關審驗程序，正式取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，成為國內首家涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者。

中華電信指出，SES O3b mPOWER衛星系統採用Ka頻段高通量設計，可提供對稱雙向的高頻寬、低延遲服務，適用於離島、遠洋船舶、關鍵基礎設施及國家防災應變等多樣場域，在緊急情形造成海纜或地面網路中斷時，能迅速啟動衛星備援通訊，保障政府與企業的關鍵連線需求，強化營運韌性與抗災能力。此許可的取得，代表中華電信在既有的高軌（ST-2）、低軌（OneWeb）衛星基礎上，進一步建構多軌道衛星整合的新世代衛星通訊網路。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，今年6月成功取得OneWeb低軌衛星商用許可後，中華電信順利接續完成SES O3b中軌衛星商轉，成為台灣首家具備完整多軌衛星通訊能力的電信業者，並藉以提供政府、企業以及民眾最完整的衛星韌性解決方案。

中華電信董事長簡志誠進一步指出，「中華電信將持續投資前瞻技術，推動高、中、低軌多軌衛星網路布局與整合，開發更多衛星應用服務，為政府與企業打造完整、可靠的多軌道衛星解決方案，也將透過與衛星產業鏈合作，帶動國內衛星地面設備、衛星通訊系統整合與測試驗證等相關產業的成長與創新。」

中華電信強調，將持續擴大多軌衛星網路布局，深化與國際衛星業者合作，連結國內強大的ICT製造能量，強化臺灣在全球衛星通信領域的競爭力與自主性，同時提升台灣整體網路韌性，為台灣打造「海地星空」的韌性通訊骨幹。

延伸閱讀

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

衛星影像顯示大屠殺…蘇丹民兵屠城 6萬人出逃

衛星照曝光！川普修建宴會廳 竟把120年歷史的白宮東翼全拆了

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

相關新聞

先進製程報價看漲？ 台積電最新說法來了

台積電（2330）先進製程產能供不應求，業界傳出9月已通知客戶2026年續漲價個位數百分比，實現連續第四年漲價，或有業界...

鴻海：持續推動醫療機器人 減輕護理長照工作負擔

鴻海今天與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署三方合作備忘錄，布局人工智慧（AI）遠距醫療照護解決方案。鴻海集團B事業群暨數位...

宏碁打造「海龜 AI 辨識系統」 以 AI 技術助力海洋保育

身為深耕永續的企業公民，宏碁（2353）參與海洋委員會海洋保育署舉行的「海洋保育、攜手永續」ESG專案，以科技實力協助守...

工研院論壇發表2026年量無限、算金融等十大創新趨勢

工研院3日舉辦「眺望～2026產業發展趨勢研討會」新創主題場，發表「2026十大新創趨勢」，揭示未來技術與產業融合的關鍵...

鴻海、馬偕、祥寶 三方攜手整合 AI 應用跨足長照體系

因應超高齡化社會挑戰，鴻海（2317）持續以科技為橋樑，推動「智慧醫療×長照服務×科技創新」的整合應用，3日，鴻海與馬偕...

第24屆旺宏科學獎 金門高中以探索 M39疏散星團的奧秘奪得金牌

被喻為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎2日舉辦第24屆頒獎典禮。今年金牌獎由金門高中楊甯鈞的作品「以校園望遠鏡觀測M39外圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。