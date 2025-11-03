中華電信取得 SES O3b 中軌衛星商用許可 完成多軌衛星網路布局

中華電信（2412）近年積極打造多軌衛星布局，除自家高軌衛星布局，更獨家拿下低軌衛星OneWeb代理權，中華電信3日宣布，歷時14個月，終於在114年10月30日通過主管機關審驗程序，正式取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，成為國內首家涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者。

中華電信指出，SES O3b mPOWER衛星系統採用Ka頻段高通量設計，可提供對稱雙向的高頻寬、低延遲服務，適用於離島、遠洋船舶、關鍵基礎設施及國家防災應變等多樣場域，在緊急情形造成海纜或地面網路中斷時，能迅速啟動衛星備援通訊，保障政府與企業的關鍵連線需求，強化營運韌性與抗災能力。此許可的取得，代表中華電信在既有的高軌（ST-2）、低軌（OneWeb）衛星基礎上，進一步建構多軌道衛星整合的新世代衛星通訊網路。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，今年6月成功取得OneWeb低軌衛星商用許可後，中華電信順利接續完成SES O3b中軌衛星商轉，成為台灣首家具備完整多軌衛星通訊能力的電信業者，並藉以提供政府、企業以及民眾最完整的衛星韌性解決方案。

中華電信董事長簡志誠進一步指出，「中華電信將持續投資前瞻技術，推動高、中、低軌多軌衛星網路布局與整合，開發更多衛星應用服務，為政府與企業打造完整、可靠的多軌道衛星解決方案，也將透過與衛星產業鏈合作，帶動國內衛星地面設備、衛星通訊系統整合與測試驗證等相關產業的成長與創新。」

中華電信強調，將持續擴大多軌衛星網路布局，深化與國際衛星業者合作，連結國內強大的ICT製造能量，強化臺灣在全球衛星通信領域的競爭力與自主性，同時提升台灣整體網路韌性，為台灣打造「海地星空」的韌性通訊骨幹。