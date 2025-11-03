力旺旗下熵碼科技傳捷報 PUFrt 技術導入芯科科技、助攻取得安全認證

力旺（3529）子公司熵碼科技宣布，其以物理不可複製功能（PUF）技術為基礎開發的安全信任根IP產品PUFrt，成功導入芯科科技第三代無線系統單晶片的Series 3 Secure Vault安全技術，協助該產品成為全球首款通過PSA Certified Level 4安全認證的系統單晶片。

熵碼科技表示，PSA Certified Level 4是全球PSA安全框架中最高等級的安全驗證，要求晶片具備防禦物理入侵、側信道攻擊與故障注入等各項威脅的能力。要通過這項認證，晶片必須經歷長時間、嚴格且具破壞性的實驗室測試，以證明能抵擋國際頂尖等級的攻擊手法。藉由導入PUFrt技術，Series 3 Secure Vault 系統單晶片建構出強韌的硬體信任基礎。

熵碼科技並強調，PUFrt整合PUF、安全一次性可編程記憶體（OTP）儲存與抗攻擊設計等核心技術，將多項安全機制內建於晶片架構中。這項設計可協助晶片供應上有效通過高階安全驗證，並確保產品在全生命周期中具備完善的安全防護。

熵碼科技副總鍾承霖指出，將PUFrt導入至芯科科技最新無線系統單晶片系列，是該公司的重要里程碑。這證明其硬體信任根架構能滿足最嚴格的安全標準，並可為物聯網時代打造可信賴的平台。