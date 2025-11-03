鴻海：持續推動醫療機器人 減輕護理長照工作負擔
鴻海今天與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署三方合作備忘錄，布局人工智慧（AI）遠距醫療照護解決方案。鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄今天表示，未來集團持續在護理和長照醫療等領域，擴展各項醫療機器人應用，減輕護理與長照人員工作負擔。
姜志雄會後接受媒體採訪指出，數位健康是鴻海集團重要策略之一，以患者為中心、以醫院為主軸、以科技為橋梁，集團會積極在台灣朝向高齡化社會的過程中，提供在長照實踐場域從雲到端科技解決方案。
鴻海說明，持續投入數位健康生態系建構，從智慧醫院、在宅照護到長照服務，透過AI、生理監測裝置、雲端平台與機器人輔助技術的整合，實現從醫院到居家（From Hospital to Homespital）的遠距健康管理。
