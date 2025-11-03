快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

鴻海：持續推動醫療機器人 減輕護理長照工作負擔

中央社／ 台北3日電
鴻海3日在台北舉行記者會，宣布與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署合作備忘錄，會中展示CoDoctor Pro智合醫多功能檢測儀專業版，一機即可全面掌握健康狀況。中央社
鴻海3日在台北舉行記者會，宣布與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署合作備忘錄，會中展示CoDoctor Pro智合醫多功能檢測儀專業版，一機即可全面掌握健康狀況。中央社

鴻海今天與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署三方合作備忘錄，布局人工智慧（AI）遠距醫療照護解決方案。鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄今天表示，未來集團持續在護理和長照醫療等領域，擴展各項醫療機器人應用，減輕護理與長照人員工作負擔。

姜志雄會後接受媒體採訪指出，數位健康是鴻海集團重要策略之一，以患者為中心、以醫院為主軸、以科技為橋梁，集團會積極在台灣朝向高齡化社會的過程中，提供在長照實踐場域從雲到端科技解決方案。

鴻海說明，持續投入數位健康生態系建構，從智慧醫院、在宅照護到長照服務，透過AI、生理監測裝置、雲端平台與機器人輔助技術的整合，實現從醫院到居家（From Hospital to Homespital）的遠距健康管理。

鴻海3日宣布與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署合作備忘錄，此次合作鴻海導入生態夥伴提供的「外骨骼肌力輔助裝置」，採用人體工學與力學原理設計，能在照服員執行高負荷動作時提供機械支撐與動力分擔。中央社
鴻海3日宣布與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署合作備忘錄，此次合作鴻海導入生態夥伴提供的「外骨骼肌力輔助裝置」，採用人體工學與力學原理設計，能在照服員執行高負荷動作時提供機械支撐與動力分擔。中央社

長照 鴻海

延伸閱讀

黃明志捲護理女神猝死命案！謝侑芯遭傳當伴遊　雪碧氣炸深夜再發聲

雲端四雄大投資總額上看3,800億美元 鴻海、廣達等營運可望衝一波

護理女神謝侑芯命喪浴缸！黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

鴻海2027年擬推出5至10位元量子電腦原型 強攻量子運算商機

相關新聞

先進製程報價看漲？ 台積電最新說法來了

台積電（2330）先進製程產能供不應求，業界傳出9月已通知客戶2026年續漲價個位數百分比，實現連續第四年漲價，或有業界...

鴻海：持續推動醫療機器人 減輕護理長照工作負擔

鴻海今天與馬偕紀念醫院、祥寶長照集團簽署三方合作備忘錄，布局人工智慧（AI）遠距醫療照護解決方案。鴻海集團B事業群暨數位...

宏碁打造「海龜 AI 辨識系統」 以 AI 技術助力海洋保育

身為深耕永續的企業公民，宏碁（2353）參與海洋委員會海洋保育署舉行的「海洋保育、攜手永續」ESG專案，以科技實力協助守...

工研院論壇發表2026年量無限、算金融等十大創新趨勢

工研院3日舉辦「眺望～2026產業發展趨勢研討會」新創主題場，發表「2026十大新創趨勢」，揭示未來技術與產業融合的關鍵...

鴻海、馬偕、祥寶 三方攜手整合 AI 應用跨足長照體系

因應超高齡化社會挑戰，鴻海（2317）持續以科技為橋樑，推動「智慧醫療×長照服務×科技創新」的整合應用，3日，鴻海與馬偕...

第24屆旺宏科學獎 金門高中以探索 M39疏散星團的奧秘奪得金牌

被喻為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎2日舉辦第24屆頒獎典禮。今年金牌獎由金門高中楊甯鈞的作品「以校園望遠鏡觀測M39外圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。