安勤將於 MEDICA 2025展出 AI 手術、重症照護與智慧醫療新方案

工業電腦廠安勤（3479）宣布，將於2025年11月17–20日參加全球最大醫療設備展MEDICA 2025，與合作夥伴鈦隼、西柏及子公司Bytec Healthcare共同展出，呈現智慧醫療整合生態系的最新成果。以「Empowering Smart Healthcare through AI & Edge Computing」為主軸，展出內容涵蓋手術輔助、複合式手術室、重症照護與AI邊緣運算創新應用，充分展現安勤在醫療數位轉型領域的整合實力。

在AI-assisted Surgery Solution方面，以MAB-T600-B1與MAB-T660醫療級運算平台為核心，整合高亮度醫療顯示器與多影像輸入技術，支援手術影像融合、導航與即時AI輔助分析。該方案可應用於腦部手術導航及機器人輔助手術系統，協助外科醫師精準執行複雜手術，實現更高效、安全的臨床操作。

在Hybrid OR Workstation部分，透過GMD-32醫療顯示器與MAB-T660D運算主機，打造多影像串流（multi-source video streaming）整合平台，能即時處理內視鏡、影像導航、術中攝影等多重影像來源，並結合醫療推車方案（medical cart solution），提升手術室的靈活性與操作便利性。此解決方案提供整合式影像顯示與直覺化控制介面，協助醫師提升複合式手術室的臨床效率與精準度。

在Critical Care Terminal方面，結合HID-1540醫療級觸控式平板電腦與EPB-1001電池模組的行動醫療推車方案，確保重症照護不中斷。系統可顯示即時生命徵象（vital signs），並具備警示燈號提醒功能，協助醫護人員快速應變，特別適用於急診與ICU場域。