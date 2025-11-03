工研院論壇發表2026年量無限、算金融等十大創新趨勢

工研院3日舉辦「眺望～2026產業發展趨勢研討會」新創主題場，發表「2026十大新創趨勢」，揭示未來技術與產業融合的關鍵方向，並邀請宏碁集團創辦人施振榮、國發會副主委詹方冠等重要嘉賓致詞，與保利馬、Zettabyte、beBit TECH及奇妙水循環材料等代表性新創企業進行深入交流，共同聚焦AI、能源與海洋經濟等新創領域趨勢，期望凝聚產官學研及金融與創新等多方力量，為臺灣產業注入持續的創新動能。

國家發展委員會副主委詹方冠表示，全球科技與經濟格局正快速重整，AI與淨零轉型成為各國關注議題。政府將持續推動創新生態與智慧治理政策，整合跨部會資源，協助新創企業拓展國際市場，打造臺灣的「新成長曲線」。他強調，除推動「Startup Island TAIWAN」與國際連結計畫外，國發會也透過主題式百億基金與創業創新轉型基金雙引擎，提供資金活水。將持續引導民間投資新創與轉型產業，加強產官學研共同合作，提升整體投資動能，建立開放且具韌性的臺灣創新生態系。因應AI浪潮，國發會正規劃「AI新十大建設」政策，透過智慧應用、關鍵技術及數位基磐三方向全面推動AI發展。面對AI大趨勢的到來，AI的應用無所不在，希望在AI與新創政策資源雙箭齊發下，全面協助產業創新轉型，打造新「護國群山」。

工研院協理蘇孟宗致詞指出，面對地緣政治、供應鏈重組、AI技術突破與永續轉型等多重挑戰，新創不僅是挑戰者，更是提供解方的重要角色。臺灣具備創業熱情與資通訊等產業優勢基礎，若能加速建構有利DeepTech發展的環境，攜手產學研金推動軟硬兼具的新創企業，是強化競爭力與驅動成長的關鍵。政府與產業也正積極完善新創支持機制，從資金、技術到人才與市場，形塑完整創新生態系。根據Startup Blink統計，截至2025年10月，臺灣在全球新創生態系統中排共有1,134家亮眼新創企業入列，展現臺灣新創動能在國際間逐步嶄露頭角。工研院亦長期推動新創育成與技術商品化，透過「育成中心」與「育成加速器」提供技術輔導與資源媒合，協助團隊從研發走向市場。未來，工研院將持續整合國內外育成資源，加速培育新興產業，強化臺灣競爭優勢。

宏碁集團創辦人施振榮則從宏觀視角點出臺灣的優勢與未來方向。他指出，臺灣應善用在資通訊、半導體與醫療等領域的深厚基礎，從硬體優勢延伸至軟體創新，融合文化與科技，發揮獨特競爭力。他強調，以內需帶動外銷，推動服務業國際化，是讓創新能量走向全球的關鍵。身為海洋國家，臺灣擁有良好風場與ICT基礎，更應鼓勵新創深度參與能源及海洋經濟轉型，「期待在淨零碳排帶來的典範轉移過程中，未來臺灣能從能源輸入國轉型成為新能源技術的輸出國，整合臺灣供應鏈的能量一起打群架」。施振榮強調，新創不只是產業動能的來源，更是實踐「王道精神」的平台，呼籲臺灣以「合作取代競爭」為核心理念，透過創新連結世界，讓全球看見「Created with Taiwan」的實力。

在論壇中，工研院同步發表「2026十大新創趨勢」，涵蓋從科技基礎到產業應用的全方位創新動能，包括量子科技結合半導體、AI與通訊的「量無限」，重塑產業樣貌；AI算力成為資本核心的「算金融」，帶動新金融模式興起；「隨經濟」反映API開放下的智慧商務浪潮；「智船舶」因應淨零與海洋經濟發展，推動船舶智慧化；「風創能」以高空風能技術突破場域限制、提升效率；「能共融」強調運算與能源一體化，開創以算帶電的新格局；「鞏國防」展現國防新創向實戰化、聯戰化邁進；「軟機器」以仿生材料打破機器人剛性限制，拓展應用邊界；「強韌性」則著重強化供應鏈與系統自癒能力，提升抗風險韌性；而「創世代」則揭示AI正重構產業與創投生態的發展方向。工研院指出，這十項趨勢象徵新創力量正深度滲透各產業核心，不僅是技術創新的縮影，更反映全球產業結構的再平衡。臺灣若能掌握此一趨勢脈動，結合研發能量、資本資源與應用場域，有望在全球新創浪潮中建立策略定位，擴大產業價值鏈，並以創新實力連結國際市場，開創新一波產業成長契機。

緊扣趨勢主軸，論壇邀請多位產業代表深入分享對AI、海洋經濟與綠能的創新觀察。Zettabyte財務長龍牧生（Sam Lawn）指出，AI算力正引發資本超級週期，企業競爭重心從擴廠轉向提升GPU效能與資產管理效率。beBit TECH執行長陳鼎文提及「代理經濟」浪潮，消費者的體驗旅程正被重新定義，企業需善用AI Agent重塑顧客旅程與數據整合。保利馬執行長周顯光說明智慧船舶發展現況，隨著藍色經濟與海洋科技蓬勃發展，「智船舶」正成為全球創新焦點，強調臺灣在AI與通訊整合的技術優勢。工研院產業科技國際策略發展所產業分析師潘文華指出，海洋產業成長潛力高於陸地經濟2.5倍，工研院已於兩年前提出「以空輔海、以海養綠、以綠引金、以金創新」等策略，本次活動更提出以量化指標評價新創解方與傳統方案的經濟效益，希望提高產業界採用新創解方之意願。德國 SkySails Group 總經理 Stephan Wrage 分享高空風能技術應用成果，展現分散式綠電潛力；奇妙水循環材料董事長鄭品聰則介紹「高活性再生橡膠」技術，期望臺灣在綠色材料供應鏈中建立關鍵地位。