鴻海、馬偕、祥寶 三方攜手整合 AI 應用跨足長照體系

因應超高齡化社會挑戰，鴻海（2317）持續以科技為橋樑，推動「智慧醫療×長照服務×科技創新」的整合應用，3日，鴻海與馬偕紀念醫院、祥寶尊榮長照集團正式簽署三方合作備忘錄，攜手導入AI穿戴式監測、遠距醫療平台與外骨骼肌力輔助裝置，共同建構智慧長照一體化示範模式，翻轉傳統照護樣貌，開啟長照醫療新時代。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚、鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄、祥寶尊榮長照集團林哲弘董事長共同出席簽署儀式。未來三方攜手整合醫療專業、長照服務與創新科技，將AI智慧穿戴裝置與雲端資料分析正式導入長照現場，為長者與照護人員創造更安全、更即時、更具前瞻性的智慧照護環境。見證人商業發展研究院王建彬院長表示，AI人工智慧、醫療長照結合的大健康產業是我國未來趨勢，這次簽署MOU，代表智慧長照新世代的的開始，也是一個創新。也祝福三方未來成果礨礨。

此次合作首波示範場域將於祥寶長照機構桃園及台北兩處據點啟動，服務約250位長者。住民長者將配戴「CoDoctor Watch」智慧健康錶，連續監測血壓、脈搏波（PPG）、心率變異度（HRV）與血管彈性等多項生理指標。資料即時上傳至雲端平台，透過AI模型進行趨勢分析與異常警示，協助照護團隊早期辨識潛在風險，達到24小時全天候預防性照護與精準健康管理。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，遠距醫療整合平台已可將院內外健康資料即時互通，透過鴻海的領先技術，開發出長照機構每日自動上傳健康數據與照護紀錄的機制，再由馬偕遠距醫療中心專責團隊即時分析與回饋。他進一步指出，智慧醫療讓醫療場域不再侷限於醫院，而是無所不在。此次整合機制使醫療回應時間由平均72小時縮短至12小時內，實現院內外即時照護決策，讓長者在長照機構中也能享有「醫院級」的健康管理品質。

祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘表示，「長照是我的終身志業。」近40年來，祥寶已發展為全台指標性長照品牌，旗下機構超過十家，總床數逾2,000床，每月服務超過2,500人次。沿著大漢溪佔地6,000坪，即將盛大開幕的桃園市大溪區康莊院區，是祥寶新世代智慧長照的旗艦示範場域。該院區將顛覆傳統長照機構模式，導入鴻海AI穿戴監測與數位健康雲平台，結合馬偕醫院臨床資源，整合日夜間照護、AI數據分析與遠距健康管理，全面提升照顧品質與安全，實現醫療與長照的真正無縫接軌。

除長者照護外，鴻海也關注第一線照服員的安全與職場健康。鴻海Ｂ事業群總經理姜志雄指出：「超高齡化社會不僅挑戰照護量能，更考驗照服員的工作安全。」此次合作導入由鴻海生態夥伴提供的「外骨骼肌力輔助裝置」，採用人體工學與力學原理設計，能在照服員執行高負荷動作時提供機械支撐與動力分擔。實測顯示，可降低腰背肌群用力高達94%，有效預防長期肌肉疲勞與職業傷害，協助照服員以更安全、穩定的方式投入照護工作。

鴻海長期投入數位健康生態系建構，從智慧醫院、在宅照護到長照服務，透過AI、生理監測裝置、雲端平台與機器人輔助技術的整合，實現「從醫院到居家（From Hospital to Homespital）」的遠距健康管理。此次三方合作是「科技 × 醫療 × 長照」跨域整合的重要里程碑，鴻海將持續以創新科技推動預防醫學與精準健康管理，讓長者在智慧照護環境中，享有安全、尊嚴與高品質的健康人生。